Сенатор Климов раскрыл роль ОБСЕ в проекте США по сдерживанию России

Москва, 6 августа. Отказ ОБСЕ направить наблюдателей на парламентские выборы в Госдуму — часть масштабного антироссийского проекта, инициированного США, заявил сенатор Андрей Климов.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета раскрыл роль ОБСЕ в планах Вашингтона по сдерживанию России. Европейский орган помогает Белому дому раздуть искусственный скандал вокруг парламентских выборов и создать иллюзию их нелегитимности, уверен Климов.

«Не всем за рубежом нужна объективная оценка российских выборов. Мы уже не раз заявляли о том, что в Вашингтоне еще весной было принято решение о дискредитации текущих думских выборов любой ценой», — подчеркнул сенатор.

Однако, несмотря на все ухищрения Запада, выборы состоятся и пройдут в срок, заверил Климов. Парламентские выборы в Госдуму VIII созыва пройдут 17-19 сентября.