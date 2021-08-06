Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 13:48
13:46
Армия
Шойгу рассказал о вооружении и уникальных возможностях новой АПЛ «Красноярск»
13:44
Общество
Петербург оказался в числе популярных направлений для туризма среди россиян
13:41
Политика
Сатановский одернул Зеленского после опрометчивых слов о Донбассе
13:40
Происшествия
Несколько ТЦ и детсадов в Перми эвакуированы после угроз о минировании
13:40
Происшествия
Жилой дом полыхает на Васильевском острове
13:34
Общество
Останки мирных жителей, погибших от рук фашистов, обнаружили на Кубани
13:34
ЦАР
«Новый вид кино»: эксперт из Зимбабве увидел в «Туристе» будущее индустрии
13:34
Весь мир
Ядерный пепел памяти. Годовщина Хиросимы
13:34
Происшествия
Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Мытищах
13:30
Экономика
Глава Минтруда заявил о хороших темпах снижения уровня безработицы в России
Все новости

Сенатор Климов раскрыл роль ОБСЕ в проекте США по сдерживанию России

  /   Обновлено: 06 августа 2021 13:33
Политика
Сенатор Климов раскрыл роль ОБСЕ в проекте США по сдерживанию России
flickr.com  /  @OSCE Parliamentary Assembly

Москва, 6 августа. Отказ ОБСЕ направить наблюдателей на парламентские выборы в Госдуму — часть масштабного антироссийского проекта, инициированного США, заявил сенатор Андрей Климов.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета раскрыл роль ОБСЕ в планах Вашингтона по сдерживанию России. Европейский орган помогает Белому дому раздуть искусственный скандал вокруг парламентских выборов и создать иллюзию их нелегитимности, уверен Климов.

«Не всем за рубежом нужна объективная оценка российских выборов. Мы уже не раз заявляли о том, что в Вашингтоне еще весной было принято решение о дискредитации текущих думских выборов любой ценой», — подчеркнул сенатор.

Однако, несмотря на все ухищрения Запада, выборы состоятся и пройдут в срок, заверил Климов. Парламентские выборы в Госдуму VIII созыва пройдут 17-19 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сенатор Климов раскрыл роль ОБСЕ в проекте США по сдерживанию России
выборы россия сша обсе госдума климов наблюдатели совфед
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru