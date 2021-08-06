Руководство МВД недовольно ходом дела о мошенничестве в отношении дочери Чкалова

Москва, 6 августа. Следственный департамент МВД РФ раскритиковал ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в отношении дочери легендарного советского летчика Валерия Чкалова. Как стало известно ФАН, замначальника департамента генерал-майор юстиции Александр Вохмянин направил соответствующее письмо (есть в распоряжении редакции) врио заместителя начальника ГУ МВД России по городу Москве полковнику юстиции Александру Галицкому.

7 апреля Ольга Чкалова стала жертвой финансовых аферистов. Они заставили ее снять со счета почти 23 млн рублей. Пожилая женщина перевела наличность лицам, не установленным до настоящего времени.

На данный момент уголовное дело о мошенничестве не раскрыто. Как считает руководство МВД, в этом виноват следователь, ведущий расследование.

«Изучением материалов уголовного дела установлено, что следователем 9 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предварительное следствие проводилось не наступательно, мер, направленных на установление лиц, совершивших преступление, не принято. Несмотря на длительный срок расследования, до настоящего времени по уголовному делу следственно-оперативная группа не создана», — сообщается в письме Вохмянина.

С такой постановкой вопроса не согласен председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Он пообещал предоставить ФАН документы о необоснованности обвинений следователя, ведущего резонансное уголовное дело.