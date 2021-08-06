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Сенатор Климов заявил о проведении выборов в Госдуму в установленные сроки

  /   Обновлено: 06 августа 2021 13:14
Политика
Сенатор Климов заявил о проведении выборов в Госдуму в установленные сроки
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 6 августа. Выборы в Государственную думу РФ пройдут в установленные сроки. Об этом сообщил сенатор Андрей Климов.

По словам парламентария, никакие локдауны в ближайшее время вводить не собираются. Думские выборы будут проходить с 17 по 19 сентября.

17—19 сентября

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/08/2021/610abf809a7947ed0387d73e
17—19 сентября

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/08/2021/610abf809a7947ed0387d73e

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас сообщал, что перенести дату проведения голосования невозможно, так как это регулируется федеральным законом.

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