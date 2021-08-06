Сенатор Климов заявил о проведении выборов в Госдуму в установленные сроки

Москва, 6 августа. Выборы в Государственную думу РФ пройдут в установленные сроки. Об этом сообщил сенатор Андрей Климов.

По словам парламентария, никакие локдауны в ближайшее время вводить не собираются. Думские выборы будут проходить с 17 по 19 сентября.

17—19 сентября



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/04/08/2021/610abf809a7947ed0387d73e

17—19 сентября



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/04/08/2021/610abf809a7947ed0387d73e

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас сообщал, что перенести дату проведения голосования невозможно, так как это регулируется федеральным законом.