Донбасс, 6 августа. Армия Киева бьет целенаправленно по жилым районам ДНР. В ЛНР рассказали о потерях противника за июль. Командиры ВСУ продают запчасти от автотехники местным фермерам в зоне ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска пять раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Обстрелы велись на всех направлениях обороны ДНР с применением тяжелой артиллерии калибром 122 мм, гранатометов различного типа и стрелкового оружия. По уточненным данным, на западе Донецка в поселке Старомихайловка повреждения получили десять жилых домов. В Луганской Народной Республике зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Под обстрелом из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оказался поселок Золотое-5.

ВСУ стреляли по ДНР перед камерами украинских СМИ

Важно отметить, что один из обстрелов, которые осуществили украинские силовики в четверг по югу ДНР, велся из населенного пункта Гранитное перед камерами съемочной группы украинского телеканала. Огонь вели подразделения 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ в присутствии журналистов, прибывших в сопровождении группы офицеров 83-го Центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ. Целью данной провокации было спровоцировать подразделения Народной милиции ДНР на ответный огонь для фиксации на телекамеры и последующего использования в качестве «доказательств» агрессии дончан.

В ЛНР рассказали о потерях противника за июль

В последние месяцы украинские средства массовой информации и пресс-службы оперативно-тактических группировок ВСУ в зоне конфликта активизировали пропагандистскую работу по дискредитации ДНР и ЛНР. Причин тому несколько: от отсутствия реальных побед или подвижек на фронте до угрожающего количества небоевых потерь среди личного состава передовых частей ВСУ. В частности, самым распространенным видом таких потерь являются подрывы силовиков на собственных минных полях.

В Народной милиции ЛНР поделились сведениями о потерях только лишь в одной бригаде ВСУ в июле текущего года по указанным причинами. В 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в июле при подрывах на минах погибли семь военнослужащих, еще пятнадцать — получили ранения. Общая статистика по всем задействованным в зоне силовой операции соединениям, конечно, тщательно скрывается командованием украинской армии, но уже на примере одной бригады видно, что ситуация близка к катастрофической.

Народные новости / Андрей Тюнников

Киевские силовики массово бегут с позиций

Одним из прямых следствий описанной выше ситуации является повальное дезертирство в передовых частях и соединениях «сильнейшей армии континента». Бойцы просто боятся выполнять задачи по причине того, что могут подорваться на хаотично расставленных «подарках» своих же сослуживцев. В донецком управлении Народной милиции сообщают о прибытии и работе комиссии Военной службы правопорядка в подразделения 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ для проверки наличия личного состава на позициях.

Только в одном, 3-м батальоне бригады, за время работы комиссии установлено отсутствие девяти военнослужащих на позициях. Законных оснований отсутствия «защитников» на передовых не выявлено. В бригаде по данному факту инициировано разбирательство, ведутся поиски отсутствующих бойцов.

Командиры ВСУ продавали запчасти от техники местным фермерам

О довольно курьезном инциденте в передовом подразделении 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказали в Народной милиции ЛНР. При проверке готовности автомобильной небоевой техники батальона в автопарке своим ходом смогла выехать лишь одна машина. Остальные девять — оказались неисправными.

В ходе расследования данного инцидента установлено, что заместитель комбата по технической части в сговоре с самим комбатом продали запчасти от автомобильной техники местным фермерам села Покровское Луганской области. Текущие же задачи в батальоне, которые требовали использования легкового транспорта, решались путем приказа комбата на задействование личных автомобилей военнослужащих.