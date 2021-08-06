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Исинбаева стала второй на выборах председателя комиссии спортсменов МОК

  /   Обновлено: 06 августа 2021 13:02
Спорт
Исинбаева стала второй на выборах председателя комиссии спортсменов МОК
Global Look Press  /  Panoramic/ZUMAPRESS.com

Токио, 6 августа. Прославленная российская легкоатлетка Елена Исинбаева проиграла конкурентке из Финляндии Эмме Терхо на выборах председателя спортсменов Международного олимпийского комитета.

Исинбаева на протяжении последних нескольких лет входила в специальную комиссию олимпийцев. Основной задачей обладательницы мирового рекорда является коммуникация между спортсменами и представителями Международного олимпийского комитета. Елена Исинбаева дважды становилась чемпионкой летней Олимпиады. Первая золотая медаль на счету легкоатлетки — в 2004 году в Афинах, вторая — через четыре года в Пекине. Именно в Китае Исинбаева установила мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом — 5,06 м.

Эмма Терхо является двукратным олимпийским призером в составе женской сборной Финляндии по хоккею. Широкому кругу российских болельщиков спортсменка может быть знакома по своим выступлениям в чемпионате России за нижегородский «Скиф» в сезоне 2007-2008. Большую часть игровой карьеры Терхо провела на родине в Финляндии, играв на протяжении многих лет за «Эспоо».

Ранее боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпийских игр. Спортсмен, выступающий в Японии под флагом Олимпийского комитета России, стал вторым в весе до 91 кг. Гаджимагомедов в финальной схватке без шансов проиграл представителю Кубы Хулио ла Крусу со счетом 0:5.

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