Зеленского могут привлечь к суду за измену Родине после его слов о русских в Донбассе

На Украине кипят страсти вокруг интервью президента Владимира Зеленского, которое он дал телеканалу «Дом» на русском языке. Это выступление стало нестоящим провалом пиарщиков Банковой — из-за сказанного в интервью Зеленского обвинили в нарушении Конституции Украины и геноциде русскоязычного населения. А эксперты оценили слова Зеленского как предложение «валить с Украины» всем, кто не согласен с националистической повесткой. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Для телеканала «Дом», созданного по инициативе команды Зеленского, 5 августа настал звездный час. Каналу дал интервью глава государства, которое из-за скандального содержания посмотрели тысячи телезрителей и сотни тысяч интернет-пользователей. Ранее такая популярность «Дому» и не снилась — по всем телерейтингам канал, призванный «вернуть жителей ДНР и ЛНР домой, на Украину», набирал десятые доли процента телеаудитории. Увы, никому в стране не было интересен контент, наполнявший этот телеканал.

Еще в качестве кандидата в президенты Зеленский заявлял: «При мне Украина прекратит горячую войну в Донбассе, а вместо нее начнет войну информационную».

Цель — убедить население неподконтрольных Киеву территорий, что Украина хорошая и в нее можно и нужно возвращаться. Но, как выяснилось после запуска вещания, реальной целью канала стала дискредитация властей ДНР, ЛНР и России в глазах населения.

Делали это работники канала довольно топорно.

«Россия и ЛДНР навязывают свои паспорта жителям Донецка и Луганска», — заявляли телеведущие «Дома», критикуя республики за «принудительную» паспортизацию граждан Украины.

И буквально через пару минут сообщали:

«За паспортами РФ скопились огромные очереди, многие люди месяцами ждут права на его получение».

Не менее странно «Дом» освещал тему поставок воды в Крым, когда на полуострове царила страшная засуха. Так, сюжет о засухе начинался с кадров пересохшего Северо-Крымского канала и шуточного закадрового текста:

«Надпись «Купаться запрещено» давно бы следовало поменять на «Купаться невозможно».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Интервью с Зеленским уже стало визитной карточкой телеканала — в том числе благодаря двум промороликам, вышедшим ранее. В первом из них президент приводил свои детские воспоминания о Крыме и утверждал, что «эта территория никогда не будет русской». Видео вызвало у вменяемых украинцев лишь недоумение и иронию. Зато второй проморолик, в котором глава Украины говорил о Донбассе, стал поводом для громкого скандала.

Зеленский прямо заявил: жителям региона, которые чувствуют себя русскими и любят Россию, нужно уезжать в эту страну. Эти слова вызвали бурную реакцию не только на Украине, но и в России: десятки заявлений политиков и тысячи постов интернет-пользователей. Аналитики заявили, что Зеленский, по сути, отказал всем сторонникам России в праве быть гражданами Украины и жить на ее территории. Его заявление стало прямым нарушением Конституции Украины, запрещающей дискриминацию по национальному признаку.

При этом заявление Зеленского, сделанное на телеканале, предназначенном для жителей Крыма и Донбасса, имело обратный эффект. Оно отбило у людей последнее желание возвращаться в состав Украины. Впрочем, по мнению политологов, именно на это в реальности и направлена государственная политика, проводимая киевским режимом. Яркое подтверждение — на днях Правительство Украины одобрило закон «Об основах госполитики переходного периода». Его суть заключается в том, что в случае возвращения Донбасса украинская власть будет себя вести по отношению к местному населению как оккупационная.

По новому закону жителей ДНР и ЛНР собираются минимум на два года лишить избирательных прав, ввести в регионе тотальную украинизацию, а также ограничения на въезд и выезд. Естественно, таким подходом можно только окончательно отпугнуть жителей республик Донбасса от возвращения в состав Украины. Впрочем, считают эксперты, на деле принятие таких законов ничего принципиально не меняет. Если на Западе решат, что Украина должна выполнить Минские соглашения, то все законы о «переходных периодах» превратятся в фиговые листки. Если же в Вашингтоне и Брюсселе предпочтут заморозить конфликт на десятилетия, никакой реинтеграции Донбасса не будет и в помине.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Как заявил на брифинге в Киеве политолог и блогер Михаил Чаплыга, за такие заявления Зеленскому грозит реальный тюремный срок.

«Президент Украины обратился к жителям Донбасса, которые считают себя россиянами, призвав их искать себе место в России. Моя позиция базируется на законе и на конституции. За такие вещи наступает уголовное наказание — за разжигание межнациональной розни. То есть Зеленский обязан сесть немедленно. ГБР (Государственное бюро расследований Украины. — Прим. ФАН) должно открыть на него уголовное дело, этим делом должна заинтересоваться полиция и дальше начать по нему расследование», — заявил Чаплыга.

По мнению аналитика, любой человек, призывающий выгнать граждан с Украины за другую точку зрения, призывает к отторжению части ее территорий, земли и воды.

«Каждый гражданин Украины, согласно конституции, владеет небольшой частью земли, недр, воздуха, воды и т. д. Если Зеленский намерен выгнать часть населения, сохранив уважение к их правам на долю в этом всем, он, по сути, призывает к отторжению части территории Украины. Это очень тяжелая уголовная статья — за измену Родине и призывы к изменению территориальной целостности страны, — заявил Чаплыга. — Если же президент призывает выгнать пророссийски ориентированных людей, лишив их права на эту долю, он занимается разжиганием гражданской войны, по сути, геноцидом. Так что после интервью Зеленскому нужно выбрать — либо он сядет по статье за разжигание межнациональной розни, либо — по статье за призыв к изменению территориальной целостности, либо — по статье за нарушение конституционных прав граждан. Пусть определится, какая из трех статей ему больше подойдет».

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, украинский журналист Юрий Ткачев заявил: Зеленский попросил граждан Украины определиться, является ли Украина для каждого из них родиной, или они тут гости.

«Технически для меня, как и для президента, родиной является СССР. И если наши родители приняли на этот счет решение на референдуме (на котором их обманули), то сами молодые украинцы тут не решали ничего, по малолетству. Нам просто сказали — вот, теперь мы с вами живем в другой стране, и наша родина теперь она. Долгие годы я был совершенно лояльным гражданином этого государства, так как и другого нету, и в паспорте моем трезубец нарисован, — пояснил Ткачев. — Но в 2014-м то государство тоже прекратило свое существование. А мне явочным порядком сообщили — я теперь гражданин другого государства: с другой конституцией, границами и даже президентом, в выборах которого я не участвовал. Причем в этом новом государстве такие, как я, считаются нежелательными элементами и носителями враждебных идей. А я лично — вообще, враг этого государства».

По мнению Юрия Ткачева, считать такое государство родиной — это уже смесь инфантилизма и мазохизма.

«То есть, по терминологии Зеленского, получается, что я — «турист». Но с какого перепугу? Всю свою жизнь я прожил в одном государстве и даже в одном-единственном городе этого государства. Здесь все, что у меня когда-либо было. Но это не дает мне права считать государство, которое возглавляет такой президент, родиной. Получается, что из предложенных им вариантов мне и выбрать нечего. Но, может, дело не во мне, а в том, кто эти варианты предлагает? Потому что Зеленский один, а нас — выбирающих — миллионы».

Также публицист заметил — после свежего интервью Зеленского самое время подумать, что ждет тех, кто не хочет украинизироваться, на остальной части страны.

«Если выбранный нами русскоязычный до мозга костей президент теперь несет вот такое — это более чем явный намек: никто вас на Украине, дорогие пророссийские граждане, в покое не оставит. И Прибалтика с ее «паспортами неграждан», которые хотя бы дают право уехать в Евросоюз, вскоре покажется вам раем. Это, действительно, дело времени — просто украинской нации нужно еще немного собраться с силами. Ну, там, с мифической «агрессией России» справиться, придушить «пятую колонну» внутри страны и т. д. В общем, выбор такой — разучивайте биографию [коллаборациониста Степана] Бандеры и историю [запрещенной в РФ организации украинских националистов] УПА1, или уезжайте восвояси», — заключил он.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал слова Зеленского, что «Крым никогда не будет российским», при помощи старого одесского анекдота. Шойгу заявил, что Крым был и всегда будет российским, в то время как украинские лидеры сменяют друг друга.

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?» На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет», — пошутил Шойгу.

Крым воссоединился в РФ весной 2014 года по итогам референдума. Как неоднократно подчеркивали в Москве, это решение полностью соответствует международному праву и Уставу ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.