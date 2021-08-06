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Музыкальный фестиваль «Кантата» посвятили 800-летнему юбилею Александра Невского
Общество
Музыкальный фестиваль «Кантата» посвятили 800-летнему юбилею Александра Невского
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград, 6 августа. Звезды оперной, хоровой и симфонической сцены выступят у руин средневековых замков Калининградской области и исторических зданий Калининграда с 5 по 9 августа.

Все средства от продажи билетов на фестиваль в 2021 году направят в фонд «Благоустройство и взаимопомощь». С их помощью будет реализована программа «Восстановление объектов культурного наследия и исторического значения города Калининграда и Калининградской области».

В этом году фестиваль посвятили 800-летию Александра Невского. Именно по этой причине в первый фестивальный день на сцене около тевтонского замка Бранденбург XIII века в поселке Ушаково была исполнена кантата «Александр Невский».

Недавно в Сети появилась новость, что жители Подмосковья смогут бесплатно смотреть кино в парках региона. На больших экранах будут транслировать как российские, так и зарубежные фильмы.

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