ВОЗ выступила против обязательной вакцинации для международных поездок

Женева, 6 августа. Требование обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции не должно быть условием при поездках за рубеж.

Дело в том, что на данный момент в мире отсутствует равный доступ к вакцинам против COVID-19. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.

«ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок», — подчеркнул он на брифинге в Женеве.

При этом организация поддерживает введение цифровой сертификации вакцин. Сейчас эксперты ВОЗ работают над улучшением взаимодействия между используемыми сертификатами.

Технологии, которые позволили создавать вакцины от коронавируса в короткие сроки, сильно помогли в борьбе с пандемией. Об этом ранее сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.