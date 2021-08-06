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ВОЗ выступила против обязательной вакцинации для международных поездок

  /   Обновлено: 06 августа 2021 13:03
Общество
ВОЗ выступила против обязательной вакцинации для международных поездок
pixabay.com

Женева, 6 августа. Требование обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции не должно быть условием при поездках за рубеж.

Дело в том, что на данный момент в мире отсутствует равный доступ к вакцинам против COVID-19. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.

«ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок», — подчеркнул он на брифинге в Женеве.

При этом организация поддерживает введение цифровой сертификации вакцин. Сейчас эксперты ВОЗ работают над улучшением взаимодействия между используемыми сертификатами.

Технологии, которые позволили создавать вакцины от коронавируса в короткие сроки, сильно помогли в борьбе с пандемией. Об этом ранее сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

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