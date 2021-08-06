ВОЗ выступила против обязательной вакцинации для международных поездок

Женева, 6 августа. Требование обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции не должно быть условием при поездках за рубеж.
Дело в том, что на данный момент в мире отсутствует равный доступ к вакцинам против COVID-19. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.
«ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок», — подчеркнул он на брифинге в Женеве.
При этом организация поддерживает введение цифровой сертификации вакцин. Сейчас эксперты ВОЗ работают над улучшением взаимодействия между используемыми сертификатами.
Технологии, которые позволили создавать вакцины от коронавируса в короткие сроки, сильно помогли в борьбе с пандемией. Об этом ранее сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.