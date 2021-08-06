Премьер-министр Израиля проведет экстренное совещание после ракетной атаки «Хезболлы»

Тель-Авив, 6 августа. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет созывает экстренное совещание для обсуждения вопросов безопасности государства после ракетной атаки «Хезболлы».

Мероприятие пройдет в ближайшие часы. В нем примут участие министр обороны Бени Ганц, начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авив Кочави, а также представители руководства системы безопасности страны.

Prime Minister Naftali Bennett has been updated on the situation in the north. The Prime Minister will hold consultations shortly with Defense Minister Benny Gantz, IDF Chief-of-Staff Lt.-Gen. Aviv Kochavi and senior defense establishment officials. — PM of Israel (@IsraeliPM) August 6, 2021

Главной темой совещания станут ракетные атаки со стороны Ливана, которым в последнее время подвергается Израиль.

Так, утром 6 августа на контролируемой израильтянами территории Голанских высот и в приграничных с Южным Ливаном районах сработали сирены воздушной тревоги. Как заявили впоследствии представители ЦАХАЛ, с ливанской территории было выпущено не менее 10 ракет, большую часть из которых перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол». Остальные упали на безлюдные земли в районе Хар-Дова.

Rocket sirens sound in the Israeli-occupied Golan Heights, Reuters reports, citing a military statement.https://t.co/VrgqQGBRzA pic.twitter.com/4wQh3wHaFO — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 6, 2021

В ответ силы ЦАХАЛ произвели артиллерийский обстрел позиций, с которых предположительно осуществлялась атака. Информации об ущербе или пострадавших пока не поступало.

Ответственность за атаку по территории Израиля взяло на себя вооруженное крыло движения «Хезболла». Группировка заявила, что бойцами из «Отряда мученика Али Камеля Мохсена» и «Отряда мученика Мухаммада Кассема Тахана» были выпущены ракеты калибром 122 мм. Их целью была открытая местность в районе ферм Шебаа.

#UPDATE: Hezbollah confirms it fired dozens of 122mm rockets at Israel. The rockets landed in the Shebaa Farms and Golan Heights. They were fired from Kafr Shuba in Lebanon. Most were intercepted by Iron Dome. Druze villagers stopped Hezbollah firing more. pic.twitter.com/Fb4Lnk0gsE — ELINT News (@ELINTNews) August 6, 2021

При этом удар называется ответом на недавнюю бомбардировку южных земель Ливана, которую осуществили израильские ВВС 4 августа. Тогда авиация еврейского государства нанесла удары по Южному Ливану впервые за 15 лет.