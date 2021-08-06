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Премьер-министр Израиля проведет экстренное совещание после ракетной атаки «Хезболлы»

  /   Обновлено: 06 августа 2021 13:02
Ближний Восток
Премьер-министр Израиля проведет экстренное совещание после ракетной атаки «Хезболлы»
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich/dpa

Тель-Авив, 6 августа. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет созывает экстренное совещание для обсуждения вопросов безопасности государства после ракетной атаки «Хезболлы».

Мероприятие пройдет в ближайшие часы. В нем примут участие министр обороны Бени Ганц, начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авив Кочави, а также представители руководства системы безопасности страны.

Главной темой совещания станут ракетные атаки со стороны Ливана, которым в последнее время подвергается Израиль.

Так, утром 6 августа на контролируемой израильтянами территории Голанских высот и в приграничных с Южным Ливаном районах сработали сирены воздушной тревоги. Как заявили впоследствии представители ЦАХАЛ, с ливанской территории было выпущено не менее 10 ракет, большую часть из которых перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол». Остальные упали на безлюдные земли в районе Хар-Дова.

В ответ силы ЦАХАЛ произвели артиллерийский обстрел позиций, с которых предположительно осуществлялась атака. Информации об ущербе или пострадавших пока не поступало.

Ответственность за атаку по территории Израиля взяло на себя вооруженное крыло движения «Хезболла». Группировка заявила, что бойцами из «Отряда мученика Али Камеля Мохсена» и «Отряда мученика Мухаммада Кассема Тахана» были выпущены ракеты калибром 122 мм. Их целью была открытая местность в районе ферм Шебаа.

При этом удар называется ответом на недавнюю бомбардировку южных земель Ливана, которую осуществили израильские ВВС 4 августа. Тогда авиация еврейского государства нанесла удары по Южному Ливану впервые за 15 лет.

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Все новости / Ближний Восток / Премьер-министр Израиля проведет экстренное совещание после ракетной атаки «Хезболлы»
израиль ливан
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