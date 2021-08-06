На волне Моргенштерна: как ошибки родителей превращают детей в инфантилов

О том, что воспитание детей — это не только забота образовательных учреждений, но и родителей, в один голос твердят и педагоги, и психологи. Но зачастую родителям проще дать ребенку в руки гаджет, нежели поиграть с ним или просто поговорить. Как вернуть в российские семьи гармоничные отношения старшего и подрастающего поколений? Почему родителям так сложно заниматься воспитанием собственных детей? Что такое эмоциональный интеллект? Как не вырастить великовозрастного инфантила? На эти и другие вопросы ответили руководители детских центров в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Высокий ритм жизни, погоня за успехом и колоссальная загруженность информационного поля фактически не оставляют родителям времени на взаимодействие с ребенком, считает соучредитель «Центра Благородного Воспитания» Рустам Караханов. Но даже, когда оно остается, родители просто не знают, чем заняться с ребенком.

«Сейчас есть проблема — люди не умеют проводить время вместе. Часто дети и родители находятся в одной комнате, но они не коммуницируют. И наш центр предлагает хотя бы на время отказаться от гаджетов и посвятить себя взаимодействию с ребенком, чтобы был общий интерес, занятие», — сказал он.

Караханов отметил, двери центра открыты только для тех родителей, которые действительно хотят наладить контакт со своим ребенком и внести вклад в его воспитание. Ведь если человек не готов вкладывать свое терпение и время в собственное дитя, то педагоги — бессильны.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Основатель и директор «Центра Благородного Воспитания» Яна Кушаковская в свою очередь подчеркнула, хорошие отношения с родителями и позитивное детство, как правило, способствуют более успешному развитию человека во взрослой жизни. Поэтому детям необходимо уделять внимание вне зависимости от загруженности на работе. Но и гиперопека, совмещенная с фанатичными попытками сделать из своего ребенка вундеркинда, в деле воспитания гармоничной личности не уместна.

«Если рассматривать фанатичные перекосы в воспитании детей, то надо знать факты: мы на первом месте по количеству душевнобольных людей на душу населения и по случаям детского суицида. В нашем центре будет работать штатный психолог, который будет наблюдать за взаимодействием членов семьи и давать при необходимости индивидуальные консультации. Все должно быть в меру, грамотно, уместно и тактично, и наш центр сможет обеспечить этот психологический надзор», — поделилась Кушаковская.

Самый действенный способ наладить контакт с ребенком и отвлечь его от гаджетов — это найти общее хобби. Как рассказала актриса, главный режиссёр творческого объединения «ЛДМ — малая сцена» Анна Папушева, заниматься можно чем угодно, главное — это совместное творчество. Ведь творческий процесс активизирует и психику, и воображение, и эмоциональную связь — между маленьким и большим человеком возникает особый энергообмен, который ничем не заменить.

«Можно заниматься и театром, и прикладным искусством, и рисованием, и спортом, и изучением языков. Главное — совместное участие взрослых и детей. Ведь здесь ребенку важно внимание, которого не хватает в жизни. Поэтому дети и уходят в интернет — там они получают больше внимания к себе», — объяснила Папушева.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению актрисы, совместное хобби развивает у ребенка еще и эмоциональный интеллект. Набор эмоций в разные эпохи разный, он зависит от ценностей общества. Поэтому детям необходимо рассказывать, что такое эмоции, почему важно быть открытым, но в то же время не становиться эмоционально развращенным. Она также отметила, что в наши дни происходит тотальная инфантилизация общества — растет целое поколение потребителей.

«Чтобы не быть потребителем, нужно хотеть сначала отдать. Если родители не привили детям другие ценности, то они будут расти на волне Моргенштерна, СМИ, интернета, куда сливаются навязываемые ценности. Ведь дети даже не знают, что такое отдавать, их нужно этому учить. Раньше детей учили заботиться о других людях, делиться тем, что ты умеешь делать. А сейчас им все просто дают — в этом кроется самая главная ошибка», — считает Папушева.

Рустам Караханов тоже отметил, что молодежные тренды в соцсетях взращивают в детях потребительское отношение к жизни и другим детям. Современные установки — «ты живешь одним днем», «думай только о себе», «нужно получать только удовольствие от жизни» — формируют у ребенка ощущение, что образование и развитие в каких-то сферах — это излишняя забота. В результате вырастает инфантильный человек, который заботится только о себе.