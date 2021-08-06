Астролог Павел Глоба предсказал крайне удачный август пяти знакам зодиака

Москва, 6 августа. Звезды будут благоволить в августе всем знакам зодиака, но для пяти из них этот месяц окажется особенно удачным. Прогнозом поделился астролог Павел Глоба.

Одним из таких счастливчиков оказались Овны. В августе представителей этого знака зодиака ожидает продвижение по службе, а также другие неожиданно приятные перспективы. Однако при этом рекомендуется держать себя в руках и не тратить все деньги сразу, даже если в финансовом плане установилась некоторая успешность.

Август позволит Львам изменить свое будущее. Им станут доступны новые возможности не только в плане карьеры, но и в других сферах. Представителям этого знака зодиака стоит приготовиться к необычным ситуациям и интересным приключениям.

Звезды сулят успех и Ракам. Однако для этого необходимо не опускать руки и со всем упорством идти к поставленной цели. В этом случае следует помнить, что самая темная ночь — перед рассветом, поэтому не стоит сдаваться. За это Раки будут вознаграждены.

Близнецам в августе нужно будет неплохо потрудиться, но это не значит, что можно забыть об отдыхе. За все приложенные усилия людям, родившимся под этим знаком, рекомендуется себя вознаградить. Кроме того, не стоит забывать уделять время родным и близким. Таким образом, успех может оставаться их спутником по жизни еще длительное время.

Особенно результативным август окажется и для Дев. Успех их ожидает не только на работе, поэтому не следует упускать из виду и любовную сферу. Последний летний месяц может преподнести сюрпризы именно на этом фронте.

Практикующий таролог Юлиана ранее предсказала четырем знакам зодиака финансовое благополучие в первой половине августа. Невиданные богатства будут ожидать их в период с 1 по 15 августа.