Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 13:47
13:46
Армия
Шойгу рассказал о вооружении и уникальных возможностях новой АПЛ «Красноярск»
13:44
Общество
Петербург оказался в числе популярных направлений для туризма среди россиян
13:41
Политика
Сатановский одернул Зеленского после опрометчивых слов о Донбассе
13:40
Происшествия
Несколько ТЦ и детсадов в Перми эвакуированы после угроз о минировании
13:40
Происшествия
Жилой дом полыхает на Васильевском острове
13:34
Общество
Останки мирных жителей, погибших от рук фашистов, обнаружили на Кубани
13:34
ЦАР
«Новый вид кино»: эксперт из Зимбабве увидел в «Туристе» будущее индустрии
13:34
Весь мир
Ядерный пепел памяти. Годовщина Хиросимы
13:34
Происшествия
Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Мытищах
13:30
Экономика
Глава Минтруда заявил о хороших темпах снижения уровня безработицы в России
Все новости

Марокканцы потребовали перенести выборы на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации
Весь мир
Марокканцы потребовали перенести выборы на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации
maroc.ma  /  пресс-служба Королевства Марокко

Рабат, 6 августа. Марокканцы призвали власти перенести парламентские и региональные выборы, запланированные на 8 сентября, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на фоне распространения коронавируса. Люди считают, что положение вышло из-под контроля.

Жителям королевства предстоит проголосовать за депутатов в Палату представителей, в то время как советников изберут на региональном уровне местные органы власти, профессиональные сообщества и коллегия наемных работников.

По информации Министерства здравоохранения Марокко, количество случаев заражения COVID-19 активно растет. Однако официального решения по переносу выборов так и не приняли. Пользователи социальных сетей активно призывают граждан и общественных деятелей отложить проведение голосования, чтобы избежать еще больших трудностей в будущем.

«Врачи и специалисты, которым поручено отслеживать эпидемиологическую ситуацию, сообщают, что в ближайшие месяцы все разрешится, поскольку эпидемия завершится, поэтому перенос выборов является наиболее подходящим решением для поддержания безопасности здоровья», — отметил 20-летний житель королевства.

Марокканский политолог Омар Черкауи добавил, что теоретически голосование могут отменить. По его словам, отсрочка — тяжелое стратегическое решение, которое принимает король, наблюдающий за соблюдением Конституции. Профессор права Университета имени Мохаммеда I в Уджде заявил, что в данных чрезвычайных обстоятельствах перенос выборов юридически возможен.

Конституция Марокко предоставляет королю право в случае угроз национальной безопасности или инцидентов, препятствующих нормальному функционированию институтов, объявить перенос голосования, но только после консультаций с главой правительства и должностными лицами.

При этом член национального Научно-технического комитета по борьбе с пандемией коронавируса отметил, что отмена выборов ни на что не повлияет. По его мнению, COVID-19 продолжит распространяться, поскольку Марокко на пике заболеваемости.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Марокканцы потребовали перенести выборы на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации
марокко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru