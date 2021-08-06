Марокканцы потребовали перенести выборы на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации

Рабат, 6 августа. Марокканцы призвали власти перенести парламентские и региональные выборы, запланированные на 8 сентября, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на фоне распространения коронавируса. Люди считают, что положение вышло из-под контроля.

Жителям королевства предстоит проголосовать за депутатов в Палату представителей, в то время как советников изберут на региональном уровне местные органы власти, профессиональные сообщества и коллегия наемных работников.

По информации Министерства здравоохранения Марокко, количество случаев заражения COVID-19 активно растет. Однако официального решения по переносу выборов так и не приняли. Пользователи социальных сетей активно призывают граждан и общественных деятелей отложить проведение голосования, чтобы избежать еще больших трудностей в будущем.

«Врачи и специалисты, которым поручено отслеживать эпидемиологическую ситуацию, сообщают, что в ближайшие месяцы все разрешится, поскольку эпидемия завершится, поэтому перенос выборов является наиболее подходящим решением для поддержания безопасности здоровья», — отметил 20-летний житель королевства.

Марокканский политолог Омар Черкауи добавил, что теоретически голосование могут отменить. По его словам, отсрочка — тяжелое стратегическое решение, которое принимает король, наблюдающий за соблюдением Конституции. Профессор права Университета имени Мохаммеда I в Уджде заявил, что в данных чрезвычайных обстоятельствах перенос выборов юридически возможен.

Конституция Марокко предоставляет королю право в случае угроз национальной безопасности или инцидентов, препятствующих нормальному функционированию институтов, объявить перенос голосования, но только после консультаций с главой правительства и должностными лицами.

При этом член национального Научно-технического комитета по борьбе с пандемией коронавируса отметил, что отмена выборов ни на что не повлияет. По его мнению, COVID-19 продолжит распространяться, поскольку Марокко на пике заболеваемости.