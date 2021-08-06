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Академик РАН Похиленко назвал реальной идею Шойгу возвести крупные города в Сибири
Общество
Академик РАН Похиленко назвал реальной идею Шойгу возвести крупные города в Сибири
Global Look Press  /  Serguei Fomine/Global Look Press

Москва, 6 августа. Идея главы Минобороны России Сергея Шойгу о возведении крупных городов в Сибири является вполне реальной и реализуемой, полагает академик РАН Николай Похиленко.

По мнению Шойгу, есть смысл начать строительство от трех до пяти городов, способных стать отраслевыми экономическими центрами в Сибири, передает «Царьград». При этом лучше сделать их направленными на конкретные сферы деятельности. Например, энергомашиностроение или лесопереработку.

Такое предложение является вполне обоснованным, поскольку современные условия диктуют необходимость переходить от сырьевой экономики к высокотехнологичной, рассказал РИА Новости зампредседателя Сибирского отделения РАН академик Николай Похиленко. Стране нужно сохранять «пристойное» положение на мировом рынке, а такой проект способен помочь, отметил он.

«Идея хорошая, в принципе, и надо это делать. Такие центры – это не новый опыт. Во многих странах крупные города или города-спутники, вокруг них специализируются на какой-то одной серьезной отрасли», – резюмировал академик.

Ранее глава партии «Родина» Алексей Журавлев также поддержал идею о создании крупных городов в Сибири. По его мнению, этот проект позволит вдохнуть жизнь и в другие субъекты РФ.

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