Лесной пожар в Калифорнии уничтожил 150-летний город

Сакраменто, 6 августа. Лесной пожар в Калифорнии уничтожил Гринвилл, история которого насчитывает 150 лет. Стихии хватило два часа, чтобы стереть небольшой город с лица земли.

Пожар «Дикси» подобрался вплотную к городу накануне вечером. Уничтоженный населенный пункт ведет свою историю со времен «золотой лихорадки», сообщает местный телеканал KXTV.

По имеющейся информации, в Гринвилле проживали более 1,1 тыс. человек, и до последнего времени оставались здания старше 100 лет. В числе сгоревших строений оказались заправка, бар и гостиница.

Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в Орегоне. Огонь уничтожил десятки домов, в результате чего тысячи американцев были эвакуированы.