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Правительство РФ направит 46 млрд рублей на выплаты медработникам

  /   Обновлено: 06 августа 2021 12:58
Экономика
Правительство РФ направит 46 млрд рублей на выплаты медработникам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 августа. Правительство Российской Федерации намерено выделить денежные средства на выплаты медицинским работникам страны.

Социальные пособия предназначены специалистам, борющимся с COVID-19. Для осуществления выплат кабмин предоставит 46 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. О сообщении главы российского правительства пишет ТАСС.

Кабмин также намерен выделить еще 8 млрд рублей. Деньги будут направлены на предоставление грантов малому и среднему предпринимательству. С помощью инициативы власти поддержат отечественный бизнес и НКО на фоне распространения COVID-19.

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кабмин медработники выплаты
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