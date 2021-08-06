Правительство РФ направит 46 млрд рублей на выплаты медработникам

Москва, 6 августа. Правительство Российской Федерации намерено выделить денежные средства на выплаты медицинским работникам страны.

Социальные пособия предназначены специалистам, борющимся с COVID-19. Для осуществления выплат кабмин предоставит 46 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. О сообщении главы российского правительства пишет ТАСС.

Кабмин также намерен выделить еще 8 млрд рублей. Деньги будут направлены на предоставление грантов малому и среднему предпринимательству. С помощью инициативы власти поддержат отечественный бизнес и НКО на фоне распространения COVID-19.