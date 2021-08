Гаити просит помощи ООН в расследовании убийства президента Моиза

Порт-о-Пренс, 6 августа. Министерство иностранных дел Гаити запросило помощи у ООН в расследовании убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом заявил глава МИД Клод Жозеф.

Запрос был официально направлен генсеку ООН Антониу Гутерришу в письме от имени Жозефа от 3 августа 2021 года. Власти карибского государства не сообщили, был ли получен ответ со стороны международной организации.

Согласно пресс-коммюнике посольства Гаити в Доминиканской Республике, помощь, которая была запрошена у ООН, будет заключаться в «формировании международной комиссии по расследованию для оказания поддержки текущим работам», проводимым следственными органами Гаити.

Кроме того, власти страны попросили помощи в «создании специального суда для привлечения к ответственности предполагаемых виновных, как было сделано после теракта в Ливане в 2005 году».

#UNITEDNATIONS: Secretary-General, Antonio Guterres said CARICOM has a key role to play in restoring peace and stability to one of its founding member states, #Haiti. pic.twitter.com/XtoqOfcuN4