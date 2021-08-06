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Гаити просит помощи ООН в расследовании убийства президента Моиза
Латинская Америка
Гаити просит помощи ООН в расследовании убийства президента Моиза
Global Look Press  /  Tcharly Coutin / XinHua

Порт-о-Пренс, 6 августа. Министерство иностранных дел Гаити запросило помощи у ООН в расследовании убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом заявил глава МИД Клод Жозеф.

Запрос был официально направлен генсеку ООН Антониу Гутерришу в письме от имени Жозефа от 3 августа 2021 года. Власти карибского государства не сообщили, был ли получен ответ со стороны международной организации.

Согласно пресс-коммюнике посольства Гаити в Доминиканской Республике, помощь, которая была запрошена у ООН, будет заключаться в «формировании международной комиссии по расследованию для оказания поддержки текущим работам», проводимым следственными органами Гаити.

Кроме того, власти страны попросили помощи в «создании специального суда для привлечения к ответственности предполагаемых виновных, как было сделано после теракта в Ливане в 2005 году».

«Во имя солидарности карибских стран Министерство иностранных дел Гаити также просит помощи у Карибского сообщества (КАРИКОМ), в связи с чем было направлено письмо президенту Конференции глав государств и правительств Гастону Брауну», — написано в ноте МИД.

По утверждению ведомства, покушение на жизнь Моиза, в результате которого получила тяжелые ранения и первая леди Мартин Моиз, является международным преступлением из-за участия иностранных граждан на этапе планирования, финансирования и осуществления нападения.

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Согласно версии гаитянских властей, убийство совершили 26 наемников, которые утром 7 июля вломились в резиденцию президента и расстреляли главу государства и его жену. Моиз был найден мертвым с 12 пулевыми ранениями и выколотым глазом. Среди арестованных лиц были 18 колумбийцев и шесть гаитян, трое из которых имели гражданство США.

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Эксперты ООН оказывают активную помощь страдающей от глубоких кризисов стране. Миссия ООН BINUH работает в Гаити уже два года. Однако сложно сказать, что программы помощи, которые действуют в стране, достигли поставленных целей. Инфраструктура Гаити до сих пор не восстановлена после землетрясения 2019 года, плохо функционируют государственные институты, положение населения продолжает оставаться критическим.

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