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Эфир: Кому суждено перейти «От слов к гранту!»

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:41
Общество
Эфир: Кому суждено перейти «От слов к гранту!»
pixabay.com  / 


В пятницу, 6 августа, с 16:35 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» подводят итоги экспресс-марафона «От слов к гранту!». В ходе подведения итогов летней сессии Проектного офиса социально-культурных инициатив Санкт-Петербурга эксперты обсуждают результаты прошедшего в июле экспресс-марафона «От слов к гранту!».

Как активным людям получить поддержку государства на реализацию различных инициатив? Какие направления наиболее востребованы? Как некоммерческие организации влияют на культурную жизнь Санкт-Петербурга? Какой вклад вносят НКО в развитие творческого потенциала горожан?

На эти и другие вопросы в ходе эфира отвечают гости студии:

  • Ольга Богомазова, директор Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга;
  • Наталья Грохольская, председатель комиссии по развитию гражданского общества, взаимодействию с НКО и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга, член Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в Санкт-Петербурге при губернаторе Санкт-Петербурга;
  • Алексей Матвеев, руководитель Фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица», член экспертного совета Общественной палаты Санкт-Петербурга, эксперт Федерального агентства по делам молодежи.

Напомним, ведущие эксперты грантовых конкурсов в онлайн-формате проводили обучение представителей НКО по подготовке проектных заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив.

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от слов к гранту
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