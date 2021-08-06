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Сборная России лишилась шансов на победу в медальном зачете ОИ

  /   Обновлено: 06 августа 2021 13:09
Спорт
Сборная России лишилась шансов на победу в медальном зачете ОИ
Федеральное агентство новостей

Токио, 6 августа. Спортсмены, выступающие под флагом Олимпийского комитета России, лишились всех шансов на победу в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио.

Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская 6 августа заработали бронзовую медаль в мэдисоне и принесли команде, выступающей под флагом Олимпийского комитета России, 61-ю медаль.

Диана и Арина Аверины, скорее всего, разыграют между собой золотую медаль в художественной гимнастике, однако этого все равно не хватит, чтобы догнать Китай по количеству первых мест на 32-х летних Олимпийских играх в Токио. Таким образом, российские спортсмены официально лишились шанса занять лидирующую строчку в неофициальном командном зачете.

Ранее боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпийских игр. Спортсмен, выступающий в Японии под флагом Олимпийского комитета России, стал вторым в весе до 91 кг. Гаджимагомедов в финальной схватке всухую проиграл представителю Кубы Хулио Ла Крусу со счетом 0:5.

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