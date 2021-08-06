Власти США расследуют «заговор сторонников Трампа» в полиции Финикса

Вашингтон, 6 августа. Министерство юстиции США начало проверку в отношении полиции города Финикс после сообщений об издевательствах и применении офицерами избыточной силы в отношении расовых меньшинств и бездомных граждан. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Мэррик Гарланд.
"Justice Dept. to Investigate Phoenix Police— Aleins19051201 (@Aleins19051201) August 6, 2021
The inquiry will look at whether the police discriminate against minorities or mistreat homeless people or disabled people."via @NYTimes https://t.co/XjixeLeZW8
Проверка Минюста последовала вскоре после расследования, которое провел канал ABC. Журналисты выяснили, что среди сотрудников департамента полиции Финикса циркулируют некие «монеты», на одной из сторон которых изображен демонстрант, раненный в область паха с подписью «спокойной ночи, сумасшедший левак», а на другой красуется надпись «сделаем Америку снова великой [отстреливая] по одному психу за раз».
Thank you DOJ for investigating our #Phoenix Police Department.— Austin Clark (@_AustinClark_) August 6, 2021
The "celebratory coins" are abhorrent. pic.twitter.com/8h9d8py2v4
Также внимание офиса генерального прокурора привлекла видеозапись, на которой сотрудники полиции избивают человека в палаточном лагере, где проживают бездомные.
«Когда мы проводим расследования, чтобы определить, была ли нарушена Конституция или федеральный закон, наша цель — способствовать прозрачности и подотчетности. Это повышает общественное доверие, что, в свою очередь, повышает общественную безопасность. Мы знаем, что правоохранительные органы разделяют эти цел», — заявил генеральный прокурор Гарланд.
Расследование, которое начато в отношении полицейского управления Финикса, стало третьим подобным делом, инициированным Минюстом. До этого расследования случаев нарушения гражданских прав были начаты в отношении полиции Луисвилля и Миннеаполиса.
Городское руководство Финикса и глава департамента полиции приветствовали проведение проверки, инициированной офисом генерального прокурора.
«Любое полицейское управление имеет возможности для совершенствования, мое не является исключением», — сказал шеф полиции Джери Уильямс.