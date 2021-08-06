Власти США расследуют «заговор сторонников Трампа» в полиции Финикса

Вашингтон, 6 августа. Министерство юстиции США начало проверку в отношении полиции города Финикс после сообщений об издевательствах и применении офицерами избыточной силы в отношении расовых меньшинств и бездомных граждан. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Мэррик Гарланд.

"Justice Dept. to Investigate Phoenix Police



The inquiry will look at whether the police discriminate against minorities or mistreat homeless people or disabled people."via @NYTimes https://t.co/XjixeLeZW8 — Aleins19051201 (@Aleins19051201) August 6, 2021

Проверка Минюста последовала вскоре после расследования, которое провел канал ABC. Журналисты выяснили, что среди сотрудников департамента полиции Финикса циркулируют некие «монеты», на одной из сторон которых изображен демонстрант, раненный в область паха с подписью «спокойной ночи, сумасшедший левак», а на другой красуется надпись «сделаем Америку снова великой [отстреливая] по одному психу за раз».

Thank you DOJ for investigating our #Phoenix Police Department.



The "celebratory coins" are abhorrent. pic.twitter.com/8h9d8py2v4 — Austin Clark (@_AustinClark_) August 6, 2021

Также внимание офиса генерального прокурора привлекла видеозапись, на которой сотрудники полиции избивают человека в палаточном лагере, где проживают бездомные.

«Когда мы проводим расследования, чтобы определить, была ли нарушена Конституция или федеральный закон, наша цель — способствовать прозрачности и подотчетности. Это повышает общественное доверие, что, в свою очередь, повышает общественную безопасность. Мы знаем, что правоохранительные органы разделяют эти цел», — заявил генеральный прокурор Гарланд.

Расследование, которое начато в отношении полицейского управления Финикса, стало третьим подобным делом, инициированным Минюстом. До этого расследования случаев нарушения гражданских прав были начаты в отношении полиции Луисвилля и Миннеаполиса.

Городское руководство Финикса и глава департамента полиции приветствовали проведение проверки, инициированной офисом генерального прокурора.