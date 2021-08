Власти США расследуют «заговор сторонников Трампа» в полиции Финикса

Вашингтон, 6 августа. Министерство юстиции США начало проверку в отношении полиции города Финикс после сообщений об издевательствах и применении офицерами избыточной силы в отношении расовых меньшинств и бездомных граждан. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Мэррик Гарланд.

"Justice Dept. to Investigate Phoenix Police



The inquiry will look at whether the police discriminate against minorities or mistreat homeless people or disabled people."via @NYTimes https://t.co/XjixeLeZW8