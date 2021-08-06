Российские нефтяники хотят скорректировать систему налоговых вычетов

Москва, 6 августа. Нефтяные компании Российской Федерации внесли предложения по корректировке режима налога на дополнительный доход (НДД).

Представители отрасли направили свои предложения в специальную рабочую группу при Государственной думе. Подлинность копии свода инициатив компаний подтвердил «Ведомостям» доверенный источник в ГД.

Нефтяники хотят создать две новые группы месторождений в рамках режима НДД помимо пяти существующих. Одна может появиться для участков с объемом нефтяных запасов менее 65 миллионов тонн и степенью выработанности не более 1%. Другую группу предлагается организовать для месторождений сверхвязкой нефти в Республике Коми.

Для обеих групп авторы инициативы предлагают обнулить налог на добычу полезных ископаемых на все время применения НДД. Также бизнес уверен в необходимости расширить налоговый режим на отдельные участки второй, третьей и четвертой групп.

Ранее замминистра финансов России Алексей Сазанов рассказал, что ведомство не планирует повышать налоги для угольных компаний. До этого корректировку налоговой нагрузки положительно оценили в ФАС.