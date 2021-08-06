Возлюбленная хакасского убийцы впервые обратилась к нему после потери семьи

Абакан, 6 августа. Женщина, потерявшая семью в результате действий рецидивиста Федора Панова, пожелала ему «сгнить в тюрьме».

Она призналась, что со злоумышленником ее ничего не связывало. Теперь она вместе с близкими готовится к похоронам своей семьи, в том числе маленькой дочери.

«Чтобы он сдох, скотина, там. Сгнил!», — заявил женщина в беседе с корреспондентом «Известий».

Известно, что женщина не будет присутствовать на судебном заседании, в ходе которого мужчине изберут меру пресечения.

Инцидент произошел 5 августа в хакасском селе Джирим Ширинского района. Бывший уголовник, ранее отсидевший в колонии 18 лет по аналогичному преступлению, ворвался в дом родителей 30-летней возлюбленной и жестоко расправился с пятью членами ее семьи. В отношении него возбудили уголовное дело и арестовали.