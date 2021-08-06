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Аналитики 19fortyfive назвали особенность российского «Сармата», которая пугает США
Армия
Аналитики 19fortyfive назвали особенность российского «Сармата», которая пугает США
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 6 августа. Новейший российский ракетный комплекс «Сармат» обладает возможностями, которые вселяют огромный страх в американских военных, сообщает аналитик из США.

Обозреватель 19fortyfive Питер Сучиу отмечает, что «Сармат» является одним из шести новых стратегических вооружений, разработку которых активно ведет Россия и о которых сообщал президент Владимир Путин в ходе своего обращении к Федеральному собранию в 2018 году. Как передает «ПолитРоссия», новая российская ракета имеет дальность действия 18 000 километров и способна лететь по непредсказуемой траектории, обходя таким образом системы противоракетной обороны противника. Однако в Пентагоне вызывает тревогу другая эффектная особенность «Сармата».

Сучиу указывает, что больше всего Вашингтон пугает возможность использования комплекса вместе с гиперзвуковым управляемым боевым блоком «Авангард». По мнению аналитика, подобное сочетание делает перехват российских ракет фактически невозможным. Эксперт уверен, что в случае успешных испытаний «Сармата» российские военные получат крайне опасное оружие, способное поразить практически любое место на планете.

Ранее сообщалось, что для ВКС России создадут дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95. Сообщается, что новая ракета может применяться стратегическим бомбардировщиком Ту-160М, модернизированным дальним бомбардировщиком Ту-22М3М и перспективным авиационным комплексом дальней авиации.

Некоторое время назад Шойгу назвал дату поставок «прорывного оружия» в войска, передает телеканал «Царьград».

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россия сша сармат
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