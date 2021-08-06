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Барецкий предложил похоронить сына Пьехи рядом с Высоцким
Шоу-бизнес
Барецкий предложил похоронить сына Пьехи рядом с Высоцким
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 6 августа. Российский шоумен Стас Барецкий публично заявил, что готов предоставить семилетнему сыну певца Стаса Пьехи место на кладбище. Мать мальчика Наталью Горчакову возмутила ситуация.

Многих громкая история с избиением ребенка тронула до глубины души. Однако некоторые, судя по всему, усмотрели в этом лишь повод для хайпа. Барецкий предложил место на кладбище ребенку Пьехи, что сильно задело мать мальчика. Она выразила возмущение ситуацией, подчеркнув, что шоумен даже не знаком с их семьей. Барецкого Горчакова не оскорбляла, однако уточнила, что шутить на тему смерти совершенно не корректно.

«Да-да, вы не ослышались. Шоумен Стас Барецкий ранее выделил место на кладбище певице МакSим, которая жива, теперь взялся за Петю. Господин Барецкий высказался в Сети о том, что оставил для моего сына место на Ваганьковском кладбище рядом с могилой Владимира Высоцкого», — рассказала знаменитость в Instagram.

По ее словам, шоумен подчеркнул, что стоимость места составляет аж 40 миллионов рублей, чем родители мальчика якобы должны гордиться. Горчакова подчеркнула, что Барецкий «явно не в себе».

Ранее шоумен публично заявил, что предложение бесплатно похоронить певицу МакSим все еще остается в силе. Знаменитость не смутило даже то, что артиста вышла из комы и идет на поправку.

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Все новости / Шоу-бизнес / Барецкий предложил похоронить сына Пьехи рядом с Высоцким
семья пьеха барецкий
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