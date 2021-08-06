Москва, 6 августа. Напоминание канцлера ФРГ Ангелы Меркель президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости включить «формулу Штайнмайера» в Конституцию обернулось ударом по самолюбию Киева.

Мнением по поводу резкого выпада Меркель в сторону украинского лидера поделился российский политолог Сергей Михеев. Михеев подчеркнул, что канцлер ФРГ таким образом достигла сразу двух важных целей: поставила Зеленского на место болезненным напоминанием о Донбассе и напомнила о существовании «нормандского формата». Прощальный привет Меркель должен был напомнить Киеву, что, прежде чем просить Запад о помощи, следует исполнять обязательства, которые государство берет на себя перед международным сообществом.

«Но на Украине все равно недовольны, все равно обиделись, все равно им это не так. И я думаю, что Германия в этом смысле напомнила, что есть такая «формула Штайнмайера», <...> давайте ее каким-то образом реализуйте, вписывайте в законы свои, конституцию, еще куда-нибудь, и тогда будет о чем говорить. В противном случае нечего предъявлять претензии», — отметил политолог.

«Формула Штайнмайера», названная в честь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, призвана помочь Украине как можно скорее выйти из политического кризиса и состояния гражданской войны. Однако официальный Киев откровенно саботирует предложенное Европой решение и продолжает политику громких заявлений и необоснованных требований. Меркель, воспринимающая «формулу» как одно из своих главных достижений, решила перед уходом с поста канцлера щелкнуть Зеленского по носу, уверен эксперт.

«Не исключено, что это последний прощальный привет от Ангелы Меркель по поводу того, как она видит себе разрешение украинского конфликта», — резюмировал Михеев.

Уход Ангелы Меркель с должности канцлера ФРГ может привести к серьезным изменениям во внешней политике Берлина. Американский эксперт Торри Тауссинг привел два сценария развития событий в отношении трубопровода «Северный поток — 2» после грядущих выборов в бундестаг.