Волосатые ноги Греты: Роман Носиков о том, как Россия наживется на «зеленом» безумии

В политике тщательно соблюдаются два правила. Первое: если ты не понимаешь, в чем дело, — дело в деньгах. Второе: если тебе показывают ребенка — будут грабить.

Поэтому предсказать, чем все кончится, когда оно начинается со внезапных, но очень буйных припадков любви к природе, экологии, пташкам и бабочкам, а затем на сцену выпускают разгневанную девочку с торчащими косичками, которая кричит на сильных мира сего: «Как вы смеете?!», — а они хлопают ей в ладоши, — проще пареной репы.

Вообще, появление на любой политической сцене ребеночка — это такой же наполненный смыслом акт, как фраза пана атамана Грициана Таврического «Я и мои хлопцы все как один стоим за свободную личность!» — и означает то же самое: будут грабить.

Разобравшись в обстановке в общем, настало время ответить на уточняющие вопросы. Кто будет грабить? Кого? И как?

Еще несколько дней назад предполагалось, что грабить будут русских. Во всяком случае, по-другому понять заголовок статьи в РБК представляется затруднительным.

Вот как РБК описал смысл будущего «углеродного налога»:

«Углеродный налог Евросоюза может обойтись поставщикам железа, стали, алюминия, удобрений из России как минимум в €1,1 млрд в год, когда налог начнет взиматься на 100%. Это следует из расчетов РБК, заверенных Минэкономразвития».

Однако не все так просто. В самом конце текста экономические эксперты РБК все же раскрыли механизм взимания этого сбора:

«Углеродный налог — условное название: фактически импортеры товаров в Евросоюз будут покупать специальные сертификаты и обменивать их на право ввезти углеродоемкую продукцию. Непосредственное обязательство по уплате налога будет лежать не на российских резидентах, а на компаниях, импортирующих соответствующую продукцию в ЕС…»

Что это означает на практике?

На практике это означает повышение коммунальных тарифов, исчезновение из ассортимента продуктовых магазинов мяса (коровы и свиньи пукают и тем самым способствуют глобальному потеплению) и рост себестоимости любой продукции, производимой в ЕС. Для некоторой продукции, например для автопрома, это увеличение будет достаточно значительным.

Вот такие кривые и волосатые ноги торчат у Греты из-под юбчонки.

wikipedia.org / Albert duce / CC BY-SA 3.0

Но как же это скажется на России?

Наиболее энергоемкие производства Европы и Штатов, те что используют много стали, те что производят автомобили, турбины, сельскохозяйственные удобрения, размещать в ЕС и США станет накладно. Их будет выгоднее вывести туда, откуда они получают сырье и энергоносители, чтобы не нужно было платить углеродный налог.

То есть «зеленые» выгонят промышленность в Россию и Китай. Но если в Китае нет нехватки рабочих рук, то в России эта нехватка есть — и это прекрасные новости для тех европейских и американских рабочих и инженеров, что трудятся сейчас на пока еще европейских и американских предприятиях.

Очень скоро многие из них узнают преимущества российского образа жизни: никаких «зеленых» пропагандистов, никаких BLM, никаких принудительных мероприятий по геизации детей в школах, низкие коммунальные платежи, а в магазинах — полно стейков.

Столица барбекю автоматически переносится в Васюки.

Кроме шуток, Россия станет эксклюзивной страной, которая может предоставить своим гражданам американский образ жизни 1950-х: с грилем на лужайке, тремя детьми и женщиной в платье. Плюс материнский капитал, неплохая система массового здравоохранения и социальный пакет.

Разумеется, наши борцы за все прогрессивное будут на это плеваться, требуя введения углеродного налога, запрета мясного животноводства. Они начнут заламывать руки и просить у всего мира прощения за нас. А мы будем есть стейки, гладить по головам детей и подмигивать стоящему в серванте бюстику Греты Тунберг.

Пресс-служба Mercury Tower /

Тем временем капиталистов, которых не убедила принудительная продажа им углеродных индульгенций, «зеленые» убедят другими способами. Так, чтобы дошло до самых тупых или самых патриотичных.

«Демократы США требуют 500 млрд долларов от негативно влияющих на климат компаний», — сообщает The New York Times.

Проще говоря, Демократическая партия США разрушает собственную энергетическую независимость.

«Но зачем? Ведь это же плохо для США!» — скажет удивленный россиянин.

Да, для США это плохо. Но это очень хорошо для спонсоров Демократической партии. Для шарлатанов, продающих «зеленые технологии», ковры-самолеты, лампы с джиннами, соевые скатерти-самобранки, отмогильное зелье и настойку доктора Воф-Ху.

Для того же, чтобы эти чудеса работали, за каждым зеленым джином придется как-то по-хитрому, незаметно построить ядерную электростанцию. А за каждой соевой самобранкой — завод по производству удобрений, энергоемкий и неэкологичный. И это будут наши реакторы и наши заводы.

Так что чокнемся же нашими стейками за девочку Грету и за «свободную личность»!