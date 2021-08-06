Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Петербурга в Варну с 8 августа

Москва, 6 августа. Авиакомпания «Россия» вновь начнет выполнять прямые рейсы из Петербурга в болгарскую Варну с 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Перелеты будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. Рейсы запланированы на самолетах Airbus A319. Первый рейс состоится 8 августа.

Отправление самолетов из Пулково по вторникам будет производиться в 09:00 по московскому времени. Прибытие в Варну ожидается в 12:25. По воскресеньям отправление самолета назначено на 10:00 с прилетом на болгарский курорт в 13:25.

Авиакомпания «Аэрофлот» тем временем открыла продажу билетов на Шри-Ланку. Прямые перелеты в Коломбо возобновятся со 2 сентября.