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Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Петербурга в Варну с 8 августа

  /   Обновлено: 06 августа 2021 12:33
Общество
Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Петербурга в Варну с 8 августа
пресс-служба авиакомпании «Россия»

Москва, 6 августа. Авиакомпания «Россия» вновь начнет выполнять прямые рейсы из Петербурга в болгарскую Варну с 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Перелеты будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. Рейсы запланированы на самолетах Airbus A319. Первый рейс состоится 8 августа.

Отправление самолетов из Пулково по вторникам будет производиться в 09:00 по московскому времени. Прибытие в Варну ожидается в 12:25. По воскресеньям отправление самолета назначено на 10:00 с прилетом на болгарский курорт в 13:25.

Авиакомпания «Аэрофлот» тем временем открыла продажу билетов на Шри-Ланку. Прямые перелеты в Коломбо возобновятся со 2 сентября.

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россия варна прямые рейсы
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