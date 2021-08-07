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Эксперт Гиновкер считает соглашение Беглова по недвижимости хорошим шагом вперед
Общество
Эксперт Гиновкер считает соглашение Беглова по недвижимости хорошим шагом вперед
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Подписанное губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым соглашение между Смольным и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром) можно назвать хорошим шагом вперед. Об этом ФАН заявил генеральный директор агентства недвижимости «Невский простор» Александр Гиновкер.

Ранее стало известно, что Александр Беглов от имени правительства Петербурга и руководитель Росреестра Олег Скуфинский официально подписали соглашение об организации двухстороннего информационного обмена. Согласно договору, Росреестр будет предоставлять сведения о находящихся на территории Петербурга объектах недвижимости, а городская администрация — сведения из РГИС (Геоинформационной системы Санкт-Петербурга).

«Считаю, что это однозначно полезно. В принципе, информация и так достаточно открытая на сегодняшний день — и информация Росреестра, и информация Геоинформационной системы. Тем не менее, если будет налажено какое-то взаимодействие, то для рынка это будет полезным. Чем больше прозрачности, тем лучше. Считаю, это хороший шаг вперед», — поделился мнением эксперт.

По словам губернатора Санкт-Петербурга, данное соглашение очень важно для города, так как позволит значительно улучшить обслуживание петербуржцев. С тем, что инициатива поможет значительно повысить уровень оказываемых горожанам услуг, согласен и Александр Гиновкер.

Эксперт Гиновкер считает соглашение Беглова по недвижимости хорошим шагом вперед
Невские Новости  / Мурашова Кристина

Руководитель агентства отметил, что налаженное между администрацией города и федеральной службой взаимодействие будет способствовать более быстрому и простому заключению сделок на петербургском рынке недвижимости. А в будущем такая практика может с успехом распространиться и на другие регионы страны.

«Вектор такой, я считаю, что чем больше прозрачности на рынке, тем для рынка и всех его участников лучше», — резюмировал Александр Гиновкер.

Ранее ФАН сообщил, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил коронавирусные выплаты петербургским медикам до конца сентября. Важность материального поощрения медицинских работников, стоящих на передовой в борьбе с COVID-19, отметил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

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санкт-петербург росреестр беглов рынок недвижимости гиновкер
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