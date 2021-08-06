Суд приговорил к 24 годам и 11 месяцам колонии экс-главаря столичной ОПГ Захарова

Москва, 6 августа. Московский суд признал виновным экс-главаря одной из столичных преступных группировок Сергея Захарова по делу о двойном убийстве и приговорил его к 24 годам и 11 месяцам колонии.

Приговор Захарову был вынесен на основании соответствующего решения коллегии присяжных заседателей. Мужчину признали виновным в незаконном обороте оружия по двум эпизодам, а также в совершении убийства двоих человек из корыстных побуждений в составе организованной группы, сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Стоит отметить, что Захарова освободили от наказания, назначенного по делу о незаконном обороте оружия, из-за истечения срока давности. Кроме того, его оправдали в похищении человека, вымогательстве денежных средств и еще одном убийстве.

Присяжные установили, что в 90-ые годы Захаровым была создана преступная вооруженная банда. Осенью 1995 года он поручил «подчиненным» следить за участником Таганской ОПГ, а затем убить его. Исполнители преступления получили от мужчины по 2500 тысячи долларов США.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд вынес вердикт в отношении лидера банды 90-х годов Сергея Захарова.