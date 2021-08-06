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Шойгу назвал беспилотники важным элементом российской армии

  /   Обновлено: 06 августа 2021 12:26
Армия
Шойгу назвал беспилотники важным элементом российской армии
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 августа. Беспилотные летательные аппараты стали важным элементом Вооруженных сил РФ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, за последние годы БПЛА превратились в мощное оружие. Однако использование дронов требует новых подходов в подготовке специалистов.

«Мы начали подготовку специалистов беспилотной авиации еще пять лет назад. За это время беспилотники превратились в серьезную силу, очень большую угрозу для противника. И, конечно, тут нужны другие знания, новые специалисты — как для обслуживания, ремонта, так и для работы на этой технике», — заметил министр.

Ранее Шойгу также объявил о завершении преобразования российской армии. В рамках этого процесса были созданы новые виды войск, в том числе и беспилотная авиация.

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