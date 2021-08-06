В армии РФ полностью завершили вакцинацию от COVID-19. События дня

Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Китай выразил протест в связи с американским меморандумом по Гонконгу. Документ предполагает предоставление убежища отдельным категориям лиц. В китайском МИД уверены, что очередная провокация Вашингтона очерняет закон о нацбезопасности Гонконга и является ничем иным, как прямым вмешательством во внутренние дела Поднебесной. «Китайское правительство непоколебимо в своей решимости противодействовать вмешательству внешних сил в дела Гонконга и внутренние дела КНР, в решимости защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития», — гласит заявление Канцелярии полномочного представителя МИД КНР в специальном административном районе Гонконг. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил озабоченность «ухудшением ситуации в Гонконге». По словам главы государства, Пекин якобы не соблюдает обещания, данные в отношении региона.

Автобус со студентами перевернулся в Бурятии Федеральное агентство новостей / Автобус со студентами перевернулся на перевале Пыхта в Бурятии. По информации МВД, водитель не справился с управлением. Согласно последним данным, пострадали 25 человек, у всех легкие травмы. Погибших нет.

В Греции эвакуируют туристов из-за лесных пожаров Global Look Press / Yasin Akgul/dpa В Греции по-прежнему бушуют пожары. Огнем охвачена львиная доля Северной Аттики. На подступах к Афинам пылают 1250 гектаров. Из зоны бедствия эвакуируют местных жителей и туристов. Курорты неподалеку от Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес уже опустели. По данным греческих СМИ, пять человек обратились с ожогами за медицинской помощью. По вине стихии перекрыта главная трасса, соединяющая столицу и Салоники. Посещение лесов – под строгим запретом. В регионе сейчас стоит рекордная жара, столбики термометров поднялись выше +45 °C. Побит температурный рекорд 1987 года.

Военные инженеры Минобороны тушат пожары в Якутии 14.mchs.gov.ru / Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия) Военные инженеры Восточного военного округа приступили к ликвидации лесных пожаров в Якутии. Об этом сообщили в Минобороны. Всего в регион прибыли более 120 армейцев. В ближайшее время в Республику Саха доставят инженерную технику и автомобильный транспорт повышенной проходимости. С начала пожароопасного сезона в лесах Якутии зафиксировано 1320 возгораний. Огонь захватил в свой плен более четырех миллионов гектар. Густой смог окутал не только сам регион, но и накрыл Норильск, Новый Уренгой, почти 90 населенных пунктов на севере Красноярского края и Байкал.