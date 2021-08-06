Нужна сказка наяву: экономист Лобода назвал условия развития Дальнего Востока

Людям нужно дать возможность стать собственниками богатств — золота, нефти, драгоценных камней — на выделяемых гектарах земли. Такое мнение в комментарии ФАН высказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода, комментируя идею создания в Сибири крупных городов.

Новые города в Сибири

Министр обороны Сергей Шойгу призвал построить в Сибири несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

«Нам необходимо <...> построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300–500 тысяч, лучше — до миллиона человек», — сказал Шойгу.

Пресс-служба Министерства обороны РФ /

По его словам, они должны специализироваться на конкретных сферах деятельности. При этом он сослался на планы, существовавшие в советское время незадолго до распада страны. Однако события начала 90-х годов помешали их реализации.

Нужна сказка наяву

Как отметил Андрей Лобода, интерес СМИ, политиков, лидеров общественного мнения и простых граждан к более эффективному освоению Дальнего Востока и всего побережья Тихого океана проявляется периодически через заметные информационные волны. С 1 августа хорошо зарекомендовавшие участники программы «Дальневосточный гектар» могут получить еще один гектар земли. Программа распространяется теперь и на северные территории европейской части России. Но пока у нее относительно скромные успехи.

«За Урал народ не переселяется, даже на европейской части России миллионы гектар плодородных земель заросли сорняками и забыли уход еще с советских времен. Российские люди готовы к взвешенному авантюризму. Сотни тысяч соотечественников освоили валютный и крипторынок, неплохо на них заработали. Условия получения прибыли здесь и сейчас должны быть более отчетливыми, если государство зовет народ на север и восток. И здесь нужна сказка наяву: людям нужно дать возможность стать собственниками богатств — золота, нефти, драгоценных камней — на выделяемых гектарах земли», — пояснил Андрей Лобода.

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В таком случае, заметил эксперт, мы станем свидетелями бума переселения россиян из густонаселенных городов европейской части страны на Дальний Восток и север страны. Многодетные семьи живут на земле, а не в маленьких квартирках с обременением ипотеки на несколько десятков лет. Власть должна использовать тему жажды реальной наживы, иначе никто в те далекие края не поедет.

«Однако сегодня в крупных европейских городах стоимость жилья продолжает серьезно дорожать. Пока инвестиции граждан в жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани и других городах даже на фоне очень дорогой ипотеки будут такими привлекательными, мало кто из европейских жителей страны обратит внимание на Дальний Восток», — добавил Андрей Лобода.

Много вопросов

Происходящее в Москве и самом Ближнем Подмосковье вызывает много вопросов, считает эксперт. Столица и примыкающие к ней города расширили свои территории и проводят массовую застройку «человейниками», плотность населения растет. А ведь следовало бы развивать частный сектор, выделять земли для строительства частных домов. Именно в таких условиях и рождается много детей.

«За 30 лет население Балашихи выросло со 120 тысяч до почти 510 тысяч человек, все это происходит под боком у Москвы. Ситуация тревожная. Пока она по-прежнему притягивает население из разных регионов. Связано это и с неравномерными доходами граждан в разных регионах, неоднородным уровнем социальной защиты, стагнирующим рынком труда в депрессивных регионах страны», — пояснил Андрей Лобода.

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По его мнению, если переименовать Дальневосточный федеральный округ в Тихоокеанский, очень многое в восприятии людей изменится в положительную сторону. Люди будут понимать, что их приглашают на не задворки страны, а на огромные по площади территории, открывающие выход России на ведущие страны Азии, США и Канаду.

Развитие региона

«Еще ровно десять лет назад Сергей Шойгу предлагал создать корпорацию по развитию Дальнего Востока. Территории нужен и приток населения, и развитие отраслей экономики с очень высокой добавленной стоимостью. Здесь могли бы успешно развиваться лесное хозяйство и деревообработка, пищевая промышленность и сельское хозяйство, транспорт и логистика, ТЭК, энергетика, туризм и многие другие. Очевидно, что успех в реализации задачи возможен при слаженном участии крупного бизнеса и особом вознаграждении населения в реализуемых проектах. Работникам предприятий можно было бы безвозмездно передавать долю бизнеса акциями или другими инструментами», — добавил Андрей Лобода.

Есть и наболевшие проблемы: за Уралом мы видим накопившийся эффект накопленного десятилетиями экологического ущерба природе, водные ресурсы требуют реабилитации. А ведь не за горами времена, когда водопроводы из России в страны Азии будут просто жизненно необходимы для соседей и будут важнее, чем транспортировка к ним наших энергоресурсов.

«Доля российского лесного комплекса в ВВП России составляет примерно 1%, и это очень мало для лесной державы. Управление и контроль над лесными богатствами нужно оперативно переосмыслить. И начать нужно с возрождения статуса Московского университета леса как самостоятельного отраслевого ВУЗа страны, а не входящего в состав МГТУ имени Баумана», — уверен Андрей Лобода.

21 век — это век Азии, она продолжает набирать обороты в экономике. И России просто необходимо стать бенефициаром ее роста, считает экономист. Столичные функции нужно и далее передавать из Москвы, на очереди города Дальнем Востоке и Сибири.

Ранее сообщалось, что генерал армии Шойгу высоко оценил вклад специалистов ядерного центра города Сарова в появление в российской армии боевого лазера «Пересвет», а также обозначил сроки завершения работ над тяжелым БПЛА С-70 «Охотник».