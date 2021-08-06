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Все пассажиры автобуса получили травмы при ДТП в Бурятии

  /   Обновлено: 06 августа 2021 12:40
Происшествия
Все пассажиры автобуса получили травмы при ДТП в Бурятии
Федеральное агентство новостей

Улан-Удэ, 6 августа. В ДТП с автобусом на перевале в Бурятии пострадали 25 человек. У всех легкие травмы, пострадавших везут в больницы.

Автобус ПАЗ, перевернувшийся в Прибайкальском районе Бурятии, перевозил студентов из лагеря «Ровесник» в Улан-Удэ. В результате ДТП легкие травмы получили все 25 человек, находившиеся в автобусе.

ДТП произошло на перевале Пыхта. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Почти в 40-градусную жару в Оренбурге загорелся автобус ПАЗ, сообщал РИА56. Жертв удалось избежать.

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