Юрист Соловьев убежден, что беглецы из ИВС Истры не будут терроризировать население

Частый сюжет детективных фильмов про бежавших из колонии отморозков, немедленно начинающих грабить и убивать простых людей, редко находит отображение в реальности. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истра сбежали пять человек: подсудимые Александр Мавриди (обвиняемый в похищении адвоката Завгороднего и в громком убийстве из арбалета «колбасного короля» Владимира Муругова), Иван Цуркану, Денис Грозаву, Александр Бутнару и Николай Тетеря (все четверо задержаны за кражи из частных домов). По сообщениям СМИ, им удалось выбить лоток, через который арестантам дают еду, скрутить замок и выйти незамеченными через заднюю дверь (по непонятным причинам дежурные сотрудники шум не услышали). После этого они направились в сторону железнодорожной станции.

Соловьев объяснил, почему вместе с обвиняемым в убийстве человеком решились бежать те, чьи статьи являются куда менее тяжкими.

«Обычно в таких случаях свою роль играет психологическая особенность, замечательно отображенная в фильме «Джентельмены удачи»: «все бегут, и я бегу!» — заметил юрист. — Некое коллективное бессознательное, конечно же, сыграло свою роль. Плюс, когда в одном месте собираются люди, принадлежащие к одной криминальной субкультуре, они начинают выяснять, кто из них круче, и вот эта решимость бежать стала для них чем-то вроде бравады».

Вместе с тем, продолжил эксперт, беглецы не могли не осознавать того факта, что будут однозначно задержаны. По его словам, сегодняшний уровень розыскной работы и автоматизации поиска по системам «Безопасный город» настолько велик, что не оставляет шансов успешно бежать из мест содержания под стражей.

«Так что их будущее — это суд, который утяжелит им наказание еще одной статьей за массовый побег, — заявил собеседник ФАН. — Что же касается того, почему они не были обнаружены и услышаны еще до того, как покинули помещение ИВС, то здесь, я думаю, ответ даст служебная, а возможно, что и доследственная проверка. В изоляторах должны были работать камеры видеонаблюдения, а также дежурные, с определенной периодичностью проводящие осмотр помещений. Очевидно, имела место быть некоторая недоработка».

Соловьев посоветовал беглецам выйти на связь с сотрудниками полиции и сдаться добровольно — особенно, по его словам, это необходимо тем из них, кто обвиняется в краже.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

«Очевидно, что человек, которому грозит срок за убийство, больше был мотивирован на побег, — заметил юрист. — И он, используя свои лидерские качества, совершил подстрекательство к тому, чтобы также поступили и остальные. Этот гражданин использовал их, поскольку ему были нужны соучастники — но чего они не понимали тогда, так это того, что он просто попользуется ими и бросит».

По мнению эксперта, жители Истры и сопредельных городов не находятся в серьезной опасности.

«Это довольно частый сюжет для детективных фильмов: мол, вот бежали арестанты и начали терроризировать местное население, совершая грабежи, убийства и так далее, — заметил собеседник ФАН. — Но надо исходить из ситуации, держа в голове, что так поступают только те, кому нечего терять. А четверым из пяти бежавших терять точно есть чего, и в этой связи им бы поскорее отдать себя в руки правоохранителей, поскольку в противном случае они окажутся вне закона, особенно если наделают необратимых ошибок».

Соловьев убежден: все силы подмосковных органов внутренних дел брошены на поиск преступников, и уже «до заката солнца они будут пойманы».

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