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«Он с тесаком ходил»: соседи рассказали об убийце в Хакасии
ФАН-ТВ
«Он с тесаком ходил»: соседи рассказали об убийце в Хакасии

Массовое убийство произошло в селе Джирим. Ранее мужчина был судим за подобное преступление — он убил двух человек с особой жестокостью.

Хозяйка дома, ее супруг, сын, внучка и брат супруга — вся семья получила ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Массовое убийство произошло накануне в хакасском селе Джирим. Соседи ничего не слышали.

«Дочка их, Марина, позвонила моему внуку, своему племяннику. Он сходил, посмотрел. Ну и позвонили в больницу и пошли туда-то. Там такое», — вспоминает Вера, жительница села.

«Он с тесаком ходил. Пол-литовки отрезал, ручку сделал и ходил по деревне», — показывает местный житель Виктор.

Под горячую руку убийцы чуть не попала другая семья. Когда мужчина подходил к их дому, все село уже знало, что он убил пятерых человек.

«Мы видели, что он оттуда идет. До этого сказали, что он зарезал всю семью. — Уже сказали вам? — Да. — То-есть вы уже знали? — Да! — И не боялись, все равно его пустили? — Мы не пускали, он зашел. Мы зашли в дом, дверь закрыли, чтобы он там… дети же в доме. И все», — рассказывает Владимир, местный житель.

36-летний мужчина общался с дочерью погибшей хозяйки. Как сообщает СК, на момент расправы в доме ее не оказалось. Расследование уголовного дела продолжается.

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