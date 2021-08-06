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Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных железнодорожников

  /   Обновлено: 06 августа 2021 12:07
Армия
Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных железнодорожников
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 6 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к военным железнодорожникам с поздравлениями в честь их профессионального праздника.

Специалисты оказывают содействие развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта, отметил он. Шойгу также обратил внимание на успешное освоение военными железнодорожниками новых видов вооружения и техники, участие в устранении последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Военно-рабочие роты, которые были созданы еще 170 лет назад, положили начало новой летописи войск. Личный состав вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности России, резюмировал министр.

Ранее Сергей Шойгу объявил о завершении основных преобразований в ВС РФ. Теперь российская армия стала современной, мобильной и боеспособной, передает «Царьград».

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