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«Команда сделала все верно»: белорусская атлетка рассказала правду о забеге Тимановской
Спорт
«Команда сделала все верно»: белорусская атлетка рассказала правду о забеге Тимановской
Global Look Press  /  Vegard Wivestad GrÃ˜Tt / ZUMAPRESS.com

Токио, 6 августа. Скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на летней Олимпиаде в Токио обсуждает весь мир. Ситуацию решила прокомментировать ее коллега по команде Эльвира Герман.

После отказа Тимановской участвовать в эстафете 4х400 ее заменила Герман. Однако позже выяснилось, что скандальную атлетку изначально ставили на дистанцию в качестве запасной, и общественность не знает всей правды о произошедшем.

«Понимаете, не все знают правду. Поэтому получился такой резонанс. Она не должна была бежать изначально», — подчеркнула белорусская спортсменка в интервью изданию Sport24.

Герман отметила, что произошедшее совершенно не касается национальной команды, и что больше сожаления вызывают другие спортсменки, которым так и не удалось поехать на Олимпиаду в Токио.

«Мы в команде очень сильно жалеем Кристину Мулярчик и Анну Михайлову, которые не приехали на эти Олимпийские игры. Все остальное — не наше дело. Все хорошо, продолжаем работать дальше, и мы еще покажем свое», — отметила собеседница издания.

Несмотря на скандал, команда Белоруссии продолжает активно работать, выполняя свои задачи на Играх. По словам атлетки, они приехали для участия в Олимпиаде, а не для того, чтобы решать какие-то политические проблемы. Она также отметила, что Тимановская не права в своих словах о плохой организаторской работе команды.

«Для меня команда сделала все правильно. Мне очень помогали с поездкой сюда. Если бы не наш национальный олимпийский комитет, я бы до сих пор сейчас сидела в отеле и не смогла бы выступить на соревнованиях», — заключила Эльвира Герман.

Ранее инцидент с белорусской легкоатлеткой прокомментировал известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев. Во время трансляции он подчеркнул, что при организации мероприятий такого уровня нужно учитывать интересы спортсменов.

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скандал олимпиада тимановская
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