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Хатунцева и Новолодская стали бронзовыми призерами на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 06 августа 2021 12:17
Спорт
Хатунцева и Новолодская стали бронзовыми призерами на Олимпиаде в Токио
TACC  /  Бобылев Сергей

Токио, 6 августа. Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская стали бронзовыми призерами летних Олимпийских игр в Токио.

Девушки в дисциплине мэдисон набрали в сумме 26 очков и остались на третьей позиции. Олимпийскими чемпионками в данной дисциплине стали представительницы Великобритании Кэти Арчибальд и Лора Кенни, записавшие в свой актив 78 баллов. Серебро досталось спортсменкам из Дании Амали Дидериксен и Джули Лет.

Девушки заработали 35 очков. Россиянки Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская принесли в медальную копилку ОКР 22-ю бронзовую награду и 61-ю в общем сложности. Лидером неофициального командного зачета на летних Олимпийских играх в Токио остается сборная Китая. В активе спортсменов из Азии 34 золотых, 24 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Ранее боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпийских игр. Спортсмен, выступающий в Японии под флагом Олимпийского комитета России, стал вторым в весе до 91 кг. Гаджимагомедов в финальной схватке без шансов проиграл представителю Кубы Хулио ла Крусу со счетом 0:5.

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