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Охлаждающий эффект для Земли обеспечивают леса
Общество
Охлаждающий эффект для Земли обеспечивают леса
Невские Новости  /  Елена Тихановская

Москва, 6 августа. Леса играют ключевую роль в смягчении климата Земли. Они улавливают углерод, а также генерируют облачность, которая охлаждает планету.

Ученые провели исследование, в котором использовали технологии спутникового наблюдения. Им удалось установить, что на двух третях земного шара лесонасаждения увеличивают количество низких облаков. Больше всего этот эффект проявлялся в вечнозеленых игольчатых лесах.

Специалисты пришли к выводу, что деревья и леса оказывают влияние на климат. Они воздействуют на биофизические свойства поверхности планеты. Согласно данным работы, увеличение облачности прослеживалось в течение года в умеренных, тропических и засушливых регионах. В некоторых случаях температура уменьшалась на 15%.

Географ Тишков ранее рассказал, как обезопасить человечество от наводнений и пожаров. Он считает, что человек меняет не только климат, но и планету в целом.

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