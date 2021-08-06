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Госдеп США призвал нового президента Ирана скорее вернуться к переговорам по СВПД
Ближний Восток
Госдеп США призвал нового президента Ирана скорее вернуться к переговорам по СВПД
wikipedia.org  /  Armin2210 / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 6 августа. Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс призвал нового президента Ирана Эбрахима Раиси вернуться к переговорам по ядерной сделке, подчеркнув, что «окно для дипломатии не останется открытым навсегда».

«Наше послание президенту Раиси такое же, как и всем его предшественникам. США будут защищать и продвигать свои интересы национальной безопасности и интересы наших партнеров», — заявил он репортерам в ходе брифинга.

Прайс выразил надежду на то, что Иран активизирует дипломатические усилия, и призвал руководство республики в ближайшее время вернуться к переговорам, чтобы завершить данный процесс.

«Этот процесс не может продолжаться бесконечно», — подчеркнул пресс-секретарь, отметив, что в определенный момент все выгоды сторон от возобновления сделки будут утрачены навсегда.

С начала текущего года в Вене прошли шесть раундов непрямых переговоров между Ираном и США по возвращению к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года. По указанию бывшего президента Дональда Трампа Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из сделки в 2018 г., наложив крупные санкции на Исламскую республику. В ответ Тегеран начал повышать уровень обогащения урана и достиг отметки в 60%.

С приходом к власти в Вашингтоне администрации Джо Байдена США выразили готовность к переговорам о возвращении к СВПД. Последний их этап завершился 20 июня, затем Тегеран заявил, что диалог будет возобновлен после инаугурации нового президента страны Эбрахима Раиси.

Победив на выборах в июне, он официально вступил в должность 5 августа.

В своей инаугурационной речи президент заявил, что «иранцы хотят сохранить независимость государства и готовы противостоять иностранным издевательствам».

Также он выразил намерение развивать дипломатические отношения с мировым сообществом, отдавая приоритет сотрудничеству со странами региона.

Администрация предыдущего президента Ирана Хасана Роухани ранее предупреждала, что Эбрахим Раиси, который является сторонником жесткой политики в отношении Запада, может свести на нет достигнутый на переговорах по ядерной сделке прогресс и навлечь на государство новые санкции.

1 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций

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сша иран ядерная сделка
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