Юных закладчиков наркотиков из Краснодарского края задержали в Адыгее

СК РФ по Адыгее возбудил уголовное дело о преступлении против здоровья населения.

В следственном отделе по Майкопу корреспонденту ФАН рассказали, что удалось задержать троих жителей Краснодарского края, двоим из которых нет и 18 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело. Их подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

«По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, в начале августа 2021 года незаконно приобрели наркотические средства в крупном размере, которые намеревались совместно незаконно сбыть на территории Майкопа за денежное вознаграждение, используя для этого возможности информационно-коммуникационной сети, включая интернет», — рассказали в СК по Адыгее.

Только вот довести до конца «молодые предприниматели» дело не смогли по независящим от них обстоятельствам. Дело в том, что их задержали в ходе совместной специальной операции, проведенной сотрудниками МВД по Республике Адыгея и УФСБ по региону.

По уголовному делу проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства событий и закрепляют полученные доказательства.

Ранее ФАН писал, что во Владимирской области будут судить директора сельхозпредприятия Юрьев-Польского района. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, которые привели к банкротству компании и ущербу в 66 миллионов рублей.