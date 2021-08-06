Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 12:17
12:15
Происшествия
Прокуратура начала проверку после наезда грузовика на детей во Всеволожском районе
12:14
Спорт
Кристиан Эриксен посетил тренировку миланского «Интера»
12:11
Происшествия
Все пассажиры автобуса получили травмы при ДТП в Бурятии
12:11
Происшествия
Глава Пушкинского района Подмосковья получил девять лет колонии за взятки
12:09
Происшествия
ФАН публикует кадры с места ДТП с перевернувшимся автобусом в Бурятии
12:08
Происшествия
Юных закладчиков наркотиков из Краснодарского края задержали в Адыгее
12:06
Общество
Петербургских водителей предупредили об ограничении движения на ряде улиц с 9 августа
12:05
Армия
Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных железнодорожников
12:02
Спорт
«Команда сделала все верно»: белорусская атлетка рассказала правду о забеге Тимановской
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 79
Все новости

Юных закладчиков наркотиков из Краснодарского края задержали в Адыгее
Происшествия
Юных закладчиков наркотиков из Краснодарского края задержали в Адыгее
78.мвд.рф  /  Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

СК РФ по Адыгее возбудил уголовное дело о преступлении против здоровья населения.

В следственном отделе по Майкопу корреспонденту ФАН рассказали, что удалось задержать троих жителей Краснодарского края, двоим из которых нет и 18 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело. Их подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

«По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, в начале августа 2021 года незаконно приобрели наркотические средства в крупном размере, которые намеревались совместно незаконно сбыть на территории Майкопа за денежное вознаграждение, используя для этого возможности информационно-коммуникационной сети, включая интернет», — рассказали в СК по Адыгее.

Только вот довести до конца «молодые предприниматели» дело не смогли по независящим от них обстоятельствам. Дело в том, что их задержали в ходе совместной специальной операции, проведенной сотрудниками МВД по Республике Адыгея и УФСБ по региону.

По уголовному делу проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства событий и закрепляют полученные доказательства.

Ранее ФАН писал, что во Владимирской области будут судить директора сельхозпредприятия Юрьев-Польского района. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, которые привели к банкротству компании и ущербу в 66 миллионов рублей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Юных закладчиков наркотиков из Краснодарского края задержали в Адыгее
ск рф адыгея наркоторговля
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru