Исхаков переживает за детей Гагариной

Москва, 6 августа. Светский фотограф Дмитрий Исхаков переживает за детей, которых он воспитывал вместе с популярной певицей Полиной Гагариной. Он рассказал о страхе их совместной дочери Мии.

После скандального развода, о котором исполнительница предпочитает не говорить, фотограф все чаще рассказывает о своем общении с детьми. В браке у пары родилась дочь Мия, при этом мужчина также воспитывал сына Гагариной Андрея.

На своей странице в Instagram творец признался, что появление первого ребенка в 35 лет полностью изменило его жизнь. После рождения он стал относиться к семье максимально внимательно и со всей чуткостью.

«Я часто не спал ночами, смотрел, как она дышит. Каждую ночь и утро я нес вахту и не отходил от дочери. До сих пор, когда она заболевает, я не нахожу себе места. Понимаю, что все это не слишком здорово, но я таков», — поделился фотограф.

Исхаков признался, что зачастую эмоции берут над ним верх, но он очень старается их контролировать и не позволять управлять поведением. Он рассказал, что в детстве был максимально тревожным и переживал, что ушедшие из дома родители могут не вернуться. Как выяснилось, это же состояние спустя годы передалось и его дочери.

«Мия иногда говорит: «Пап, а вдруг мама не вернется». Я холодею, объясняю, что, конечно, вернется. Говорю, что мама ее безумно любит. Бояться нормально, но сейчас ей опасаться нечего», — отметил фотограф.

Дмитрий Исхаков не боится открыто говорить о своих переживаниях и об эмоциях, которые он испытывает после расставания с певицей. Однако Гагарина старается не раскрывать подробности своей личной жизни. В одном из обращений к подписчикам она заявила, что считает невозможным объяснение причин развода.