Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 12:17
12:15
Происшествия
Прокуратура начала проверку после наезда грузовика на детей во Всеволожском районе
12:14
Спорт
Кристиан Эриксен посетил тренировку миланского «Интера»
12:11
Происшествия
Все пассажиры автобуса получили травмы при ДТП в Бурятии
12:11
Происшествия
Глава Пушкинского района Подмосковья получил девять лет колонии за взятки
12:09
Происшествия
ФАН публикует кадры с места ДТП с перевернувшимся автобусом в Бурятии
12:08
Происшествия
Юных закладчиков наркотиков из Краснодарского края задержали в Адыгее
12:06
Общество
Петербургских водителей предупредили об ограничении движения на ряде улиц с 9 августа
12:05
Армия
Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных железнодорожников
12:02
Спорт
«Команда сделала все верно»: белорусская атлетка рассказала правду о забеге Тимановской
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 79
Все новости

Исхаков переживает за детей Гагариной
Шоу-бизнес
Исхаков переживает за детей Гагариной
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 6 августа. Светский фотограф Дмитрий Исхаков переживает за детей, которых он воспитывал вместе с популярной певицей Полиной Гагариной. Он рассказал о страхе их совместной дочери Мии.

После скандального развода, о котором исполнительница предпочитает не говорить, фотограф все чаще рассказывает о своем общении с детьми. В браке у пары родилась дочь Мия, при этом мужчина также воспитывал сына Гагариной Андрея.

На своей странице в Instagram творец признался, что появление первого ребенка в 35 лет полностью изменило его жизнь. После рождения он стал относиться к семье максимально внимательно и со всей чуткостью.

«Я часто не спал ночами, смотрел, как она дышит. Каждую ночь и утро я нес вахту и не отходил от дочери. До сих пор, когда она заболевает, я не нахожу себе места. Понимаю, что все это не слишком здорово, но я таков», — поделился фотограф.

Исхаков признался, что зачастую эмоции берут над ним верх, но он очень старается их контролировать и не позволять управлять поведением. Он рассказал, что в детстве был максимально тревожным и переживал, что ушедшие из дома родители могут не вернуться. Как выяснилось, это же состояние спустя годы передалось и его дочери.

«Мия иногда говорит: «Пап, а вдруг мама не вернется». Я холодею, объясняю, что, конечно, вернется. Говорю, что мама ее безумно любит. Бояться нормально, но сейчас ей опасаться нечего», — отметил фотограф.

Дмитрий Исхаков не боится открыто говорить о своих переживаниях и об эмоциях, которые он испытывает после расставания с певицей. Однако Гагарина старается не раскрывать подробности своей личной жизни. В одном из обращений к подписчикам она заявила, что считает невозможным объяснение причин развода.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Исхаков переживает за детей Гагариной
дети семья гагарина исхаков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru