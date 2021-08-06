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Премьера на российском ТВ: канал «Суббота!» покажет сериал «Постучись в мою дверь»
Шоу-бизнес
Премьера на российском ТВ: канал «Суббота!» покажет сериал «Постучись в мою дверь»
Пресс-служба телеканала «Суббота!»  / 

Канал «Суббота!» покажет турецкий 100-серийный проект «Постучись в мою дверь», и это будет премьера на российском телевидении, стало известно ФАН.

Главная героиня — ландшафтный дизайнер Эда, которая мечтает об учебе в Италии, но ей приходится подрабатывать флористом. Ее грант на обучение аннулировали, а оплачивать обучение самостоятельно девушка не может.

Эда выясняет, что компания, которая финансировала обучение, принадлежит молодому бизнесмену Серкану Болату, но вскоре понимает, что не он виноват в ее проблемах. Более того, мужчина даже предлагает девушке заключить договор — Эда должна притвориться его невестой, а взамен получит тот самый заветный грант на обучение…

Премьера на российском ТВ: канал «Суббота!» покажет сериал «Постучись в мою дверь»
Пресс-служба телеканала «Суббота!»  / 

Для исполнителей главных ролей Ханде Эрчел и Керема Бюрсина работа в сериале стала поворотной в их карьерах. И хотя до съемок в «Постучись мою дверь» Ханде уже появилась на экранах в успешном проекте «Дочери Гюнеш», а Керем снимался в турецких сериалах с 2014 года, работа в «Постучись в мою дверь» сделала из них настоящих знаменитостей.

Съемки проекта, к которому приложили руку сразу три режиссера, в основном проходили в Стамбуле. Однако один из эпизодов был снят на популярном курорте Анталье, куда по сюжету главные герои отправились с рабочим визитом.

Премьера на российском ТВ: канал «Суббота!» покажет сериал «Постучись в мою дверь»
Пресс-служба телеканала «Суббота!»  / 

Примечательно, что слухи о симпатиях между исполнителями главных ролей появились еще во время работы над дебютным сезоном. За это время Ханде и Крем несколько раз то подтверждали, то затем отрицали романтические отношения, но, в конце концов, они подтвердили свой статус, превратившись из экранной пары в реальную. Правда, до регистрации брака дело пока не дошло.

Актриса увлекается архитектурой и дизайном и в обычной жизни. Так, в доме Ханде есть антикварная мебель необычных форм и цветов, а перед ним разбита огромная зеленая территория.

Многие российские звезды являются фанатами турецких сериалов. Например, телеведущая Ксения Бородина во время своего путешествия в Стамбул даже побывала на экскурсии по дому, где разворачивалось главное действие вышеупомянутого проекта, а также сумела пообщаться с актерами, случайно встретив их на улице.

Премьера на российском ТВ: канал «Суббота!» покажет сериал «Постучись в мою дверь»
Пресс-служба телеканала «Суббота!»  / 

Премьера сериала «Постучись в мою дверь», который, например, на авторитетном сайте «КиноПоиск» имеет очень высокую среднюю оценку зрителей (8,6), состоится на телеканале «Суббота!» в три часа дня в понедельник, 9 августа.

Ранее стало известно, что российская певица и видеоблогер Клава Кока написал гимн «Субботы!».

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турция сериал суббота! постучись в мою дверь
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