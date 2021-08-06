Преступление без срока давности: за что ВСУ убили российских журналистов в Донбассе



В районе города Снежное 6 августа 2014 года при обстреле колонны из 20 гражданских автомобилей погибли мирные жители и журналисты Андрей Стенин, Сергей Коренченков и Андрей Вячало. В седьмую годовщину преступления в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что к гибели людей в Донбассе причастны украинские силовики. Следователи сообщили, что Киев не содействует в расследовании, а на запросы Москвы в компетентные украинские органы предоставить интересующую информацию приходят отказы.

«Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины. Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений», — подчеркнули в СК России.

Андрей Стенин, погибший в Донбассе, специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов и судебных процессов. Он неоднократно выезжал в горячие точки: до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и многие другие.

Пример для журналистов

Российский журналист и телеведущий, генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, что Андрей Стенин — фотокорреспондент, журналист, автор глубоких текстов — является примером приверженности высоким стандартам в профессии.

«Военная журналистика отличается от блогерства, Telegram-каналов и так далее. Информация журналиста, который все видит своими глазами в условиях вооруженного конфликта, бесценна. Те, кто клацает по клавиатуре, как говорится, и блуждает по своим ассоциациям, — это совершенно другое. Андрей Стенин как раз был примером настоящей журналистики. Он делал блестящие и выдающиеся фотографии, профессиональный стандарт которых позволил основать МИА «Россия сегодня» Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Кроме того, он писал очень глубокие тексты», — отметил собеседник ФАН.

По словам Дмитрия Киселева, к гибели Андрея Стенина, Сергея Коренченкова и Андрея Вячало причастны украинские военные.

«Андрей Стенин был расстрелян из крупнокалиберного пулемета украинского танка, который вышел на встречу его легкового автомобиля. Это свидетельствует, мягко говоря, о неразборчивости в употреблении силы украинскими военными. На здании информационного агентства «Россия сегодня» есть мемориальная доска, где всегда лежат цветы. Люди, которые идут на работу, они ее видят и ориентируются на эти высокие журналистские стандарты. Если мы их не будем соблюдать и откажемся думать на эту тему, то мы потеряем всякие ориентиры. Сегодня — очень важный день для профессии журналиста», — резюмировал Дмитрий Киселев.

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

Преступления без срока давности

Лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель и журналист Юрий Кот также рассказал ФАН, что ни в коем случае нельзя забывать о преступлениях, которые совершили украинские власти в Донбассе.

«О преступлениях Украины нельзя забывать потому, что это те преступления, которые не имеют срока давности. Есть общечеловеческие ценности, позволяющие людям, живя в одно время и на одной планете, не поубивать друг друга. Поэтому человеческая жизнь является ключевой и приоритетной. Сохранение жизни и свобод человека — главные вещи в нашем мироустройстве. Безусловно, любые попытки уничтожать людей из-за другой точки зрения — откровенный нацизм, с которым уже не раз сталкивалось человечество», — указал он.

Юрий Кот считает, что киевские власти целенаправленно расправились с российскими журналистами, чтобы запугать других представителей СМИ, работающих в Донбассе.