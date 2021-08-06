Производство российской вакцины «Спутник V» в Египте могут начать уже осенью

Москва, 6 августа. Старт производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Египте намечен на осень этого года.

Российские власти стремятся к объединению усилий с другими странами в борьбе с пандемией. Об этом заявил посол России в Каире Георгий Борисенко.

«Осенью ожидается запуск производства данного высокоэффективного средства в самом Каире», — подчеркнул он.

Дипломат также напомнил, что Египет уже получил несколько партий «Спутника V». При этом еще в апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с египетской фармацевтической компанией Minapharm о производстве в более 40 млн доз вакцины в год.

Как стало известно ранее, началась продажа туров из РФ на египетские курорты. Туристам доступны прямые перелеты из аэропорта Домодедово в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.