Суд на два месяца арестовал убийцу семьи из Хакасии

Абакан, 6 августа. Суд избрал меру пресечения в виде ареста для обвиняемого в убийстве семьи из Хакасии. Следующие два месяца мужчина проведет в СИЗО.

Дворец правосудия удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигуранта уголовного дела. На время проведения расследования рецидивист будет находиться в СИЗО.

Правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в убийстве семьи из пяти человек, накануне. Его жертвами стали четверо взрослых и ребенок. Он совершил на них нападение в селе Джирим Ширинского района. Ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за двойное убийство.