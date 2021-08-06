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Суд на два месяца арестовал убийцу семьи из Хакасии

  /   Обновлено: 06 августа 2021 11:53
Происшествия
Суд на два месяца арестовал убийцу семьи из Хакасии
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Абакан, 6 августа. Суд избрал меру пресечения в виде ареста для обвиняемого в убийстве семьи из Хакасии. Следующие два месяца мужчина проведет в СИЗО.

Дворец правосудия удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигуранта уголовного дела. На время проведения расследования рецидивист будет находиться в СИЗО.

Правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в убийстве семьи из пяти человек, накануне. Его жертвами стали четверо взрослых и ребенок. Он совершил на них нападение в селе Джирим Ширинского района. Ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за двойное убийство.

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