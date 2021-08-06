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Воры стали чаще проникать в дома россиян через окна
Общество
Воры стали чаще проникать в дома россиян через окна
rosgvard.ru  /  Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Москва, 6 августа. Россиян предупредили об учащении случаев проникновения злоумышленников в дома через окна. Большая часть случаев приходится на дачные участки.

Около половины (49,5%) всех случаев проникновения воров в дома через окна приходится на коттеджи и дачи. Об этом свидетельствуют данные статистики, составленной специалистами компании «Delta Системы безопасности», сообщает РИА Новости.

«Как правило, нападению подвергаются одиночно стоящие дома. Отсутствие поблизости соседей дает ворам больше шансов остаться безнаказанными», — подчеркнули в компании.

Согласно результатам проведенного исследования, большая часть таких случаев зафиксирована в Смоленской области, Краснодарском крае и в Москве. Реже всего воры-домушники проникают через окна в Татарстане, Новосибирской и Нижегородской областях.

Как сообщалось ранее, в сезон отпусков количество квартирных краж увеличивается на 15-20%. Перед поездкой необходимо спрятать все дорогие вещи или передать их на хранение знакомым и друзьям.

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