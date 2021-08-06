К аварии на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем могла быть причастна Украина

В американской бизнес-мифологии одним из главных героев является основатель знаменитой династии и создатель не менее знаменитой Standard Oil Джон Дэвисон Рокфеллер, первый в мире официальный миллиардер и первый бизнесмен, против которого было создано и применено антимонопольное законодательство. Важное место в его сверхприбыльных подвигах занимало уничтожение конкурентов — правда, не путем их физического устранения, а через ликвидацию инфраструктуры их бизнеса: заводов, складов, нефтепроводов и т.д.

Разумеется, сам прилежный баптист, 10% своих доходов жертвовавший на церковные нужды, и щедрый благотворитель, лично таким криминалом не занимался — всегда находились благодарные ему люди, которые обеспечивали Джону Дэвисону необходимый результат. Несмотря на это, Рокфеллер-старший в глазах многих поколений американцев остается иконой большого бизнеса, образцом и примером для подражания.

Вспомнить об этом заставила случившаяся в ночь с 4 на 5 августа авария — взрыв и последующий мощный пожар на заводе ООО «Газпромпереработка» под Новым Уренгоем в Пуровском районе ЯНАО. К счастью, никто не погиб, но оборудование завода практически полностью уничтожено, технологическая цепочка по производству стабилизированного газового конденсата на заводе в Сургуте мощностью 12 млн тонн в год нарушена, прямые убытки исчисляются несколькими миллиардами рублей, а косвенные, включая экологический ущерб вследствие необходимости сжигать добываемый на ямальских нефтегазовых месторождениях конденсат, могут достигать нескольких десятков миллиардов.

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Собственно экспортных возможностей российской естественной монополии эта катастрофа не касается, зато наглядно демонстрирует ее уязвимость перед угрозами подобного рода. Тем более, случилось все это как раз в тот момент, когда эпопея вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2» приближается к развязке, «Газпром» отказывается от прокачки дополнительных объемов голубого топлива через Украину и Польшу как в текущем моменте, так и на перспективу, а спотовые цены на данный энергоноситель в Европе взлетели уже выше 530 долл. за 1000 куб. м.

Как следует из открытой информации, следствие пока не включает в число возможных причин этой аварии диверсию. Но в рабочем порядке эта линия обязательно будет разрабатываться. Ведь если задаться классическим для подобных случаев вопросом «Кому выгодно?», список вероятных бенефициаров окажется не слишком длинным, но весьма показательным.

Прежде всего, это, конечно, «небратья» с Украины. Там сейчас вообще царит полная истерика из-за возможного сокращения и даже полного прекращения российского газового транзита. Владимир Зеленский и Ко по этому поводу утратили даже видимость человеческого облика, непрерывно делая все более абсурдные заявления все более экстремистского толка. И причиной тому, как справедливо утверждают киевские власти, — вовсе не утрата привычных транзитных доходов: они-то как раз гарантированы до 2025 года в размере около 1,4 млрд долл.

Главная проблема — сам газ. Потому что без него, вернее — при объемах физической прокачки ниже 80 млн кубометров за сутки, как утверждают специалисты, украинская ГТС просто не сможет функционировать в нормальном режиме. Чтобы поддерживать рабочее давление в «трубе», придется отключать от газоснабжения целые регионы страны. С перспективой быстрого и полного энергетического коллапса вследствие неизбежной перегрузки и без того дышащих на ладан «незалежных» электросетей.

ФБА «Экономика сегодня» /

А «Газпром» имеет обязательства перед Киевом только по оплате транзита в объеме минимум 40 млрд кубов в 2021-2024 гг., но не по физическому транзиту как таковому. И никаких гарантий компания Зубкова—Миллера здесь не дает, более того — уже начала на российской территории демонтаж «избыточных транзитных мощностей», ведущих к Украине.

Обращения о помощи к западным «покровителям», включая США и Германию, никаких результатов не дали, не дают и, видимо, не дадут. В такой ситуации попытка «надавить» на «Газпром» посредством диверсий против него, конечно, выглядит жестом отчаяния, но вовсе не исключена. Тем более, «свидомой» агентуры у СБУ и других украинских спецслужб на территории России хватает.

То же самое — правда, в несколько меньшей мере — справедливо и для наших польских «партнеров», не говоря уже о возможности координации их действий со стороны кураторов из «Пяти глаз», англосаксонского сообщества спецслужб, уже объявившего России «тотальную войну по всему миру». Среди этих «джеймсбондов» последователей Рокфеллера-старшего явно ничуть не меньше, чем кавалеров орденов Ее Величества. И если «аварии» на объектах «Газпрома» теперь начнут случаться все чаще и чаще, высказанное выше предположение можно будет считать уже не умозрительной гипотезой, но вполне рабочей моделью.