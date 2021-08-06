Каждый пятый россиянин признался в испорченном отпуске из-за пандемии

Москва, 6 августа. Аналитики сервиса SuperJob выяснили, как пандемия коронавирусной инфекции повлияла на отпуск россиян.

Согласно результатам опроса, каждый пятый респондент пожаловался на испорченный отдых. При этом COVID-19 никак не затронул планы 63% опрошенных.

Еще 14% затруднились ответить на вопрос. В список наиболее частых причин испорченных отпусков попали закрытые границы, подорожание цен на курортах и ухудшение сервиса. Однако 1% все же увидел положительные изменения. По мнению таких россиян, они стали больше успевать на дачных участках.

Самым эффективным способом борьбы с пандемией на данный момент является вакцинация. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, прививка позволит предотвратить возникновение новых штаммов.