«Мстят за разгром под Полтавой?»: Онищенко осудил страсть россиян к заграничному

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что россиянам не стоит верить посулам зарубежных «зазывал», утверждающих, что у них за границей все самое лучшее. Доказательством этому стала трагедия с россиянами на турецком курорте, где по дороге в аэропорт погибли четыре человека. Парламентарий неоднократно предупреждал, что отдых в Турции может быть смертельно опасен.

Еще один пример неразумного «низкопоклонничества» перед Западом — увлечение россиян некоторыми зарубежными сетевыми магазинами, которые порой, увы, оказываются далеко не столь ориентированными на потребителя, как бы нам хотелось, отмечает политик. Своим мнением по этому поводу Геннадий Онищенко поделился в авторской колонке для ФАН. Предупреждаем сразу, уважаемый политик делится своим личным мнением, которое может не совпадать с точкой зрения редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Не верьте пословице «Хорошо там, где нас нет». Колонка Геннадия Онищенко

У нас есть такая национальная забава — рассуждать на тему: как хорошо там, у них, и как все плохо у нас. «У них» — это на Западе, да и не, а вообще — за границей.

В связи с этим сразу вспоминается Турция: у нас чуть ли не всем миром следили за ситуацией с авиасообщением с турецкими курортами. Дескать, когда же Турция наконец откроется?! К сожалению, власть пошла на это, хотя потом появилась информация, что все новые случаи заболевания COVID-19 штамма «Дельта» были завезены в Россию туристами. Что так будет, было ясно с самого начала даже непрофессионалам. На турецких курортах практически нет своего здравоохранения; навыки обслуживания утеряны; хваленая, обласканная нашими деньгами и любовью курортная инфраструктура разрушилась за время, пока была не востребована; русскоговорящий персонал разбежался. Так что уровень организации отдыха там очень сильно опустился, хотя, на мой взгляд, он никогда не был особенно высок: все это лишь блестящая мишура и кажущаяся дешевизна, не более.

Но сегодня это восхищение чужими курортами для нас обернулось всплеском заболеваемости, особенно в больших городах, откуда в Турцию хлынули туристы, а также настоящей трагедией — я имею в виду страшное ДТП, в котором погибли наши люди.

Федеральное агентство новостей /

А теперь посмотрим на проблему «низкопоклонничества перед Западом» с другой стороны. Хочу порассуждать о хваленых западных сетевых магазинах, которые сегодня работают и в нашей стране. То, что мы порой видим там, — нельзя себе представить в худших советских вариантах, где работника торговли, что бы он ни сделал, никогда бы не уволили. Он бы так и продолжал получать добротную советскую зарплату.

Но то, что мы видим сейчас в сетевых магазинах, превосходит все образцы «ненавязчивого советского сервиса»! Не буду называть торговую марку, скажу только, что речь идет о крупной скандинавской торговой сети, очень популярной в нашей стране. Что творит эта сеть, я знаю не понаслышке. Это такое безобразие, которое невозможно себе представить!

Допустим, человек покупает кресло. Ему обещают, что товар привезут тогда-то в определенный промежуток времени. Если вы сидите дома, это еще ничего. Но если вы работаете, то должны отпроситься на работе. А потом вам это кресло не привозят и даже не извиняются! А когда вы набираете номер их телефона, чтобы выяснить, где же ваше кресло, вам говорят: вы — 41-й в очереди! Вам фактически говорят: сидите на телефоне, пока мы разберемся с предыдущими сорока клиентами, а потом мы будем готовы вас выслушать. Это даже не издевательство, это настоящее глумление над человеком, который должен часами сидеть с телефонной трубкой у уха и еще сам платить за связь!

Или, например, вы заказали несколько предметов, а вам привозят только часть заказа. А насчет остального говорят — привезем тогда-то. И либо не привозят, либо привозят не на тот адрес. При этом опять-таки не извиняются, а просто говорят: мы вам дополнительно сообщим, когда привезем ваш товар, напомню, уже вами оплаченный! И опять-таки без слова извинений!

Такое отношение этой сети к российским клиентам я рассматриваю исключительно как «месть» Петру I, который в свое время разбил шведов под Полтавой, а они с позором покинули нашу страну. Они что, теперь мстят нам за тот разгром под Полтавой?! Других объяснений этому примитивному хамству, этому неуважению к российскому потребителю я просто не могу найти!

Думаю, нашим структурам, в том числе Роспотребнадзору, нужно занимать более последовательную позицию в таких ситуациях, нам следует активнее защищать права наших потребителей.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Это относится и к Турции, где якобы были проведены какие-то проверки, после которых было решено возобновить авиасообщение. Именно наши структуры, отвечающие за туризм, вместо того, чтобы развивать внутренние направления и следить, чтобы не беспредельничали с ценами, фактически пролоббировали открытие Турции. Нашим гражданам это решение стоило потери не только денег, но и здоровья, а кому-то даже жизни! Думаю, тут были серьезно нарушены права потребителей, поскольку сами люди не всегда умеют сказать нет.

Вторая ситуация — с сетевым магазином, о котором я упомянул, — из той же серии. На мой взгляд, это проявление дремучего неуважения к людям, попрание российского закона о правах потребителей, которое происходит безо всяких последствий для тех, кто это себе позволяет! При этом пришлые сети становятся монополистами на российском рынке, душат наше собственное производство, не дают развиваться ни малому, ни среднему бизнесу, который мог бы сам производить качественную мебель из наших материалов!

Эта сеть, о которой я говорю, даже не открывает здесь своих заводов: они увозят к себе наш лес, там его перерабатывают, создавая у себя, а не у нас, новые рабочие места. А потом привозят к нам свои изделия и при этом хамски, бесцеремонно попирают наше законодательство, по сути, ни за что не отвечая!

С этим надо что-то делать. Я не предлагаю вышвырнуть эту сеть из нашей страны, хотя можно было бы их приватизировать, выкупить и оставить себе. Думаю, стоит подумать над тем, как подрезать в России крылья иностранному бизнесу, чтобы он не вывозил из нашей страны ресурсы и капиталы, а хотя бы развивал производство здесь. Пока же мы видим с их стороны только бесцеремонность и цинизм.