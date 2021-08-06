В России к 2023 году планируют создать морскую версию «Аллигаторов»

Москва, 6 августа. Компания «Вертолеты России» разработает морскую версию разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М «Аллигатор» в рамках соглашения с Министерством обороны РФ.

По словам гендиректора холдинга Андрея Богинского, работы уже начались. В частности, идет согласование проекта с представителями ВМФ РФ. Представить готовую версию вертолета планируют уже в 2023 году.

«В этом году у нас заключен контракт на продолжение опытно-конструкторских работ по «оморячиванию» Ка-52М, эта работа идет, и она должна завершиться в 2023 году», — рассказал Богинский в комментарии для РИА Новости.

Новейший вертолет Ка-52М совершил свой первый полет летом 2020 года. Его морская версия будет использоваться для базирования на универсальных десантных кораблях проекта 23900, которые сейчас находятся на этапе строительства. Ранее, как сообщает «Царьград», в США оценили новейшее вооружение российских вертолетов Ми-28НМ.